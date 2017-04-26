終結黨職併公職 柯建銘：等了12年

2017-04-26 11:08

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院昨三讀通過黨職併公職法案，民進黨團總召柯建銘深夜在臉書以「見證歷史 揮別黨國體制的餘毒」《走了12年 一樣的黨團 不一樣的心情》為題PO文指出，終結黨職併公職，終在昨日中午三讀通過，是歷史的時刻，繼不當黨產通過後，再見轉型正義...為這一刻民進黨等了12年、走了12年。

柯建銘全文：

大家在舉牌合影，站在左邊的書記長李俊俋問我一句話：「總召，您會不會流眼淚」，俊俋在民進黨執政時曾任銓敘部次長（2004-2005），他的感受，我亦清楚，故昨日本案院會由他全權發言；另一邊站的幹事長葉宜津（連任六屆），在黨團中，僅存我們二人是2000年民進黨執政前就在當立委，轉頭看到她，高興寫在臉上，這是我們共同的心路歷程，我知道黨團接下去要處理的就是下周的「促進轉型正義條例」，這是不可迴避的歷史責任。

「不當黨產」、「國庫通黨庫」、「黨職併公職」是政治史上，威權體制的國民黨所獨創的，加上長達38年戒嚴（史上最久），雖曾是有效統治之黨國體制，但終究還是有「被轉型正義」的一天，遲來的正義，還是正義！

延續近半世紀的「黨職併公職」，問題肇始於1969年考試院將「救國團」、「中國大陸災胞救濟總會」的專任年資，採計公職年資。之後1970年擴及「世盟」、「亞盟」、「革命實踐研究院」，1971年「民眾服務社」，1983年「三民主義大同盟」，這些既遙遠又熟悉的單位，國民黨無所不用其極侵占公款，台灣人民忍受夠久了，豈有不改之理！

是故在第一次政黨輪替，陳前總統就全面清查黨國不分的現象，黨團於第六屆時：

1. 民進黨團在2005年，由高志鵬開記者會首先發難

2. 同年11月14日，黨團拜會考試院提出檢舉，要求考試院應予清查處理

3. 2005年11月28日，扁政府提出「黨職併公職」第一階段調查報告

4. 2005年12月，黨團提出「黨職併公職處理條例草案」，遭國民黨在程序委員會封殺26次，長達年餘

5. 2006年4月 20日，考試院第10屆第180次院會決議：通過社團人員年資不得再併計公務人員退休年資

6. 終於在2007年1月5日（第六屆第四會期第15次會），黨團提案，列入院會報告事項

7. 2007年1月9日，國民黨隨即提復議，本案始終未能付委

《第七屆》黨團再提出「黨職併公職處理條例草案」，但因人數懸殊，在程序時遭擱置30次，未能列入院會報告事項，遑論委員會討論。

105年政黨輪替，民進黨在國會終於掌握多數席次，對於轉型正義相關議題，從第九屆開始即組成小組研議，後納入年金改革小組研擬有關黨職併公職之處理原則，並由陳其邁委員於105年10月14日（9-2-6）提出「公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案」，並請黨籍司法及法制委員會召集委員尤美女於第二會期末（105年12月22日）安排審查，由本人代表黨團提出修正案，並於本會期（第三會期，106年4月14日）舉行黨團協商，由於該次會議國民黨並未出席，遂請立法院蘇院長於院會處理前，先邀集各黨團再次溝通，並於昨日（106年4月25日）完成法案三讀。

從2005陳前總統連任後，黨團與之聯手處理，到昨日為止，共走了12年之辛酸歷史，一樣的黨團，卻有不一樣的心情，看到同志的歡顏、雀躍，深感欣慰點滴在心頭，民進黨對改革的決心與堅持逐步落實，是台灣人民見證歷史的時刻。

同志們，我們還有很長艱辛的路程要走，大家加油，總召合十，感謝大家。

2017.04.26 凌晨 1: 20