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李來希：應讓軍公教溯及既往復職

2017-04-26  11:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對年金改革，立法院司法及法制委員會今召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會，邀正、反方專家學者表達意見。全國公務人員協會理事長李來希受訪強調，既然要溯及既往，就應允許溯及既往讓軍公教復職，他也要求總統蔡英文在公聽會結束後，能接見他們重新檢討法案。

李來希說，很多基層老師打給他說，既然要溯及既往，「可不可以也溯及既往讓他們復職」，重新回到工作崗位，當老師的當老師、當警察的當警察，「要溯及既往就應該全面性」，溯及既往刪除人家退休金，就要允許這些人溯及既往回復工作，才叫公平。

李來希批評，公聽會是強力要求才召開，但有很多反對年金改革的來這裡發言，他並批評今天代表「有多少人可以代表公務員？」

李來希強調，該共體時艱的不只軍公教，還包括軍公教勞、法官、總統副總統都應該共體時艱，但現在是選擇性修法，柿子挑軟的吃。李來希也要求，今天開完公聽會後，總統蔡英文可以接見他們，重新檢討法案。

李來希也批評，銓敘部日前網站公布的此精算報告，封面寫105年12月31日，但內容及數據卻是103年的，也低估了對軍公教的衝擊。

但對李來希指舊資料的指控，銓敘部日前已回應，這次年金改革精算報告是委託國內老經驗的精算公司進行精算，各項數據都是最新的，李來希指控不是事實。

另外，針對反年金改革群眾在19日立院審年改草案時，在場外推擠攻擊赴立院參與前瞻計畫公聽會的縣市首長，造成多名縣市首長掛彩，桃園市長鄭文燦甚至被撞斷兩根肋骨。對此，全國公務人員協會理事長李來希今受訪表示，「就算他看到有人被攻擊，我也沒辦法飛過來處理啊！」他也說，當天群眾沒有一個人手上有棍棒、武器，「頂多只有瓶裝水要來喝的順手出去」，希望大家了解這些人真的不是暴民。

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  • 立法院司法及法制委員會召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會，會中邀請相關部會與專家學者針對議題，發表意見和討論。全國公務人員協會理事長李來希與會。（記者王藝菘攝）

    立法院司法及法制委員會召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會，會中邀請相關部會與專家學者針對議題，發表意見和討論。全國公務人員協會理事長李來希與會。（記者王藝菘攝）

  • 立法院司法及法制委員會召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會。（記者王藝菘攝）

    立法院司法及法制委員會召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會。（記者王藝菘攝）

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