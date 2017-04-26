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「黨職併公職」專法三讀通過 國民黨批追殺

2017-04-26  10:42

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院昨日三讀通過黨職併公職專法，國民黨今日召開記者會表達強烈反對這項「針對性」立法，質疑該法與不當黨產條例的政治鬥爭邏輯如出一轍，都是專門為了追殺國民黨人士的立法，而且該法僅探討黨職併公職，卻不願面對也有「公職併黨職」的許多情況。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，民進黨不願正視過去風雨飄搖的時代背景與因素，令人遺憾，而且轉型正義應該一體適用且標準一致，針對當時黨國一體，為了治理國家加快行政執行效率的「黨職併公職」乃至「公職併黨職」，蔡政府應該一起討論，而不是只針對特定人士「開刀」，甚且國民黨在當年特殊時空背景下，派出海工會、陸工會赴中國大陸做情搜工作的犧牲奉獻人員，蔡政府都應一併處理。

此外，胡文琦表示，國民黨支持所有有助台灣轉型正義的努力，但他要提醒蔡英文總統，先從自己做起，從自己的月薪、五院院長薪水、國營事業董事長的薪水乃至之前安插三百多位「大小肥貓」的薪水，一起「共體時艱」，才有改革別人的「道德正當性與制高點」。

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  • 立法院昨天舉行院會審查法案，由院長蘇嘉全主持，院會三讀通過公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例。圖為條例通過後，民進黨委員舉標語表達訴求。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院昨天舉行院會審查法案，由院長蘇嘉全主持，院會三讀通過公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例。圖為條例通過後，民進黨委員舉標語表達訴求。（資料照，記者方賓照攝）

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