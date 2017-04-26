「黨職併公職」專法三讀通過 國民黨批追殺

2017-04-26 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院昨日三讀通過黨職併公職專法，國民黨今日召開記者會表達強烈反對這項「針對性」立法，質疑該法與不當黨產條例的政治鬥爭邏輯如出一轍，都是專門為了追殺國民黨人士的立法，而且該法僅探討黨職併公職，卻不願面對也有「公職併黨職」的許多情況。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，民進黨不願正視過去風雨飄搖的時代背景與因素，令人遺憾，而且轉型正義應該一體適用且標準一致，針對當時黨國一體，為了治理國家加快行政執行效率的「黨職併公職」乃至「公職併黨職」，蔡政府應該一起討論，而不是只針對特定人士「開刀」，甚且國民黨在當年特殊時空背景下，派出海工會、陸工會赴中國大陸做情搜工作的犧牲奉獻人員，蔡政府都應一併處理。

此外，胡文琦表示，國民黨支持所有有助台灣轉型正義的努力，但他要提醒蔡英文總統，先從自己做起，從自己的月薪、五院院長薪水、國營事業董事長的薪水乃至之前安插三百多位「大小肥貓」的薪水，一起「共體時艱」，才有改革別人的「道德正當性與制高點」。