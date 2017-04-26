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只要巧芯結婚做這件事... 林雅強放話：我就包6萬！

徐巧芯傳出婚訊，對此她也沒否認。（資料照）

2017-04-26  12:06

〔即時新聞／綜合報導〕馬英九辦公室發言人徐巧芯被爆最近在籌備婚禮，新郎是《網路溫度計》總監劉彥澧，過去曾大方示愛徐巧芯的林雅強說：「只要巧芯可以請到顏寬恒當花童，我包6萬！」

徐巧芯結婚的消息傳出後，「A濫」林雅強相當驚訝，直呼「不會吧！這年頭還有人這麼早就要死會了！」他也稱讚徐，這麼好的女孩子這麼早就嫁掉，不止他，應該連廣大的鄉民都會哭。

林雅強也笑說，如果徐巧芯真的結婚，一定會包個大紅包給她。林雅強也在臉書PO文，寫道：「巧芯如果可以請到顏寬恒當花童，我包六萬」並標註「想像他提籃子撒花瓣的樣子。」PO文吸引上千網友按讚。

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  • 林雅強曾對徐巧芯大方示愛。（林雅強提供）

    林雅強曾對徐巧芯大方示愛。（林雅強提供）

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