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宣布6月結婚 林飛帆︰感謝大家祝福和關心

太陽花學運領袖林飛帆與女友林雅萍交往多年，今年六月即將完婚。（翻攝林飛帆臉書）

2017-04-26  10:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量喜事不斷！學運領袖林飛帆將在今年6月與愛情長跑多年的女友林雅萍結婚，婚宴席開30桌。他稍早在臉書發文證實「感謝大家的祝福與關心」，婚宴將邀請至親好友；他也說，如果還有什麼要說，就是盼他在6月結婚時，所有彼此相愛的人們，也都已有了成婚的同等權利，「Love is love. 再次謝謝大家的祝福和關心。」

林飛帆說，對他們而言，結婚是很個人且單純的決定，不太值得佔據應屬公共事務討論的媒體版面，「希望大家容許我們不多作回應和說明，也諒解我們希望低調的心情。」

林飛帆說，兩人相愛，彼此疼惜，分享諸多喜悅，也共同經歷許多艱難，因而決定在人生的下一段旅程也持續陪伴彼此，「結婚，其實就是這樣單純的決定。」如果還有什麼要說，他想就是：「希望在6月我們結婚時，所有彼此相愛的人們，也都已有了成婚的同等權利，都能和我們一樣，擁有如此純粹分享幸福的機會。」

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  • 他稍早在臉書發文證實「感謝大家的祝福與關心」。（圖擷取自林飛帆臉書）

    他稍早在臉書發文證實「感謝大家的祝福與關心」。（圖擷取自林飛帆臉書）

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