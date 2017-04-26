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容積代金 柯P：希望政論節目可以討論這些有水準題目

台北市政府今舉辦居住正義論壇，主題為「都市發展與容積政策」，聚焦討論容積移轉、容積代金等議題。市長柯文哲表示，希望每天晚上的政論節目可以討論這些有水準的題目。（記者羅沛德攝）

2017-04-26  10:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府今舉辦居住正義論壇，主題為「都市發展與容積政策」，聚焦討論容積移轉、容積代金等議題。市長柯文哲致詞時指出，很多問題都是累積幾十年，現在才討論太遲，但他認為面對問題是解決問題的第一步，並打趣說「不解決問題，問題會解決你」，希望透過論辯的方式好好討論，也希望每天晚上的政論節目可以討論這些有水準的題目。

柯指出，容積是促進都市開發的工具，但也衍生很多問題，包括容積獎勵到底要給多少，往往牽涉到圖利特定財團、會不會影響都市景觀等問題，此外，古蹟不能改建，容積移轉不能不做，但要怎麼移、怎麼用？理論上容積可以做一個管制的工作，有效引導都市發展，但也要兼顧環境品質和社會公平正義。

柯進一步說，在今天論壇中，也會討論包括芝山巖（限高）、中正紀念堂（限高）跟京華城（容積）等幾個重要爭議案，柯直言，芝山巖牽涉到環境保護問題，但對居民而言就是要蓋要住，而京華城則是市府和業者的在容積率上有爭議，「我們（政府只要一放手就是一百億，到底放不放怎麼決定？」

柯感概表示，當台北市長就發現，很多問題都是幾十年累積下來，基於這種開放政府、全民參與、公開透明的政治理念，把這些有爭議的問題，今天全部拿出來訴諸社會討論，也希望每天晚上call-in節目可討論這些比較有水準的題目。

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相關關鍵字： 容積代金制 容積移轉 居住正義論壇 柯文哲
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