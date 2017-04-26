黨主席選風敗壞？詹啟賢以「夜夜笙歌」形容
2017-04-26 10:22
〔記者施曉光／台北報導〕最近接連爆料黨內選舉有賄選綁樁情事的國民黨主席候選人詹啟賢，今日上午接受廣播節目專訪時批評，黨中央先前以抽查方式調查人頭黨員問題，根本只是「虛晃一招」，他並認為這次選舉必須端正選風，絕對不能避諱就醫。
詹啟賢表示，選風問題「該處理就要處理」，遊覽車一車車載人的情況，到處都有，而且明明就在那兒，只要到地方問一問，每個人都會笑著告訴你這種情況太多了。
他還以「夜夜笙歌」形容選風敗壞的情形，強調這也凸顯出國民黨的迷思仍在，呼籲黨員這次選舉要把中道的力量拉出來。
不過，他也強調，十多年前的國民黨主席選舉，當時情況也很類似，有人甚至吃了六、七攤，但「投出來的還是另一個人」，因此這次選舉票還沒有投出來，結果仍難預料，他呼籲黨員向黨中央提出檢舉，黨中央應以負責任的態度處理人頭黨員、端正選風等問題。
至於人頭黨員是否都會出來投票？詹啟賢說，由於黨主席選舉與黨代表選舉綁在一起，相當程度的人頭黨員會出來，而且會以遊覽車一車車載人投票，他呼籲所有新黨員應該把黨代表選舉與黨主席選舉分開來看待。
對於主持人詢問，選後國民黨是否可能分裂？詹啟賢說，希望不要這樣，但他確有隱憂，而且這次選舉有人為了固票選，已經有意識形態與族群的操作，只要到地方上都會聽到這樣的情況。
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