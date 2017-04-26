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藍杯葛前瞻計畫審查 綠委：說話不算話

國民黨立委佔領發言台要求前瞻計畫草案審查應先進行程序發言。（記者廖振輝攝）

2017-04-26  10:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」今預定在聯席委員會進入逐條審查，雖國民黨協商時已同意不杯葛議事，但為防止藍營霸佔主席台，民進黨還是一早就在主席台上排班「防守」。會議開始後國民黨以程序問題要求登記發言，其他藍營立委則阻擋會議進行，主席民進黨立委邱議瑩雖多次勸阻，仍無法讓會議順利進行，目前雙方仍僵持中，會議尚未開始。

立法院上午展開「前瞻基礎建設特別條例草案」聯席委員會法案審查，會議一開始國民黨便喊出應先進行程序登記發言，要求主席邱議瑩開放委員登記。總召廖國棟強調，主席主持有霸凌意味，不該以自我意志評判任何委員，講到激動處甚至一度拍桌嗆聲，其餘國民黨立委則大喊「要建設不要綁樁」讓會議無法進行。

邱則回應今日會議應針對草案逐條審查，且國民黨週一朝野協商時同意不杯葛議事進行，如今卻又反悔以程序發言企圖杯葛草案審查，邱議瑩還說，2008年馬英九提出4年5千億的「愛台十二項建設」，草案1個月內就三讀審查完畢「民進黨都沒有杯葛」，如今國民黨杯葛前瞻計畫草案審查，才會耽誤台灣未來發展；民進黨立委陳賴素美怒嗆國民黨說話不算話，綠委陳明文則反譏廖國棟說話不算話，「不是男人」。

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防止藍營霸佔主席台，民進黨還是一早就在主席台上排班「防守」。（記者廖振輝攝）

藍營立委阻擋會議進行，經主席民進黨立委邱議瑩雖多次勸阻，仍無法讓會議順利進行，目前雙方仍僵持中，會議尚未開始。（記者廖振輝攝）

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