終審法官擬由總統任命 馬英九：要慎重、要慎重
2017-04-26 10:02
對於終審法官由總統任命，馬英九今天表示「要慎重」。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］司改國是會議第2分組決議未來終審法官由總統任命引發爭議，前總統馬英九今天也對此表態：要慎重！要慎重！強調外國有些制度，我們不能隨便學。
馬英九是在今早逛台東市中央市場及拜訪陳樹菊後，臨走上車前被媒體詢問對此看法，只簡單做上述表示，即上車離去。
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