馬英九訪陳樹菊 買菜贈都蘭書屋

前總統馬英九今早到陳樹菊菜攤採買，要送都蘭書屋。（記者黃明堂攝）

2017-04-26 09:57

［記者黃明堂／台東報導］前總統馬英九今天早上到台東市中央市場拜訪愛心菜販陳樹菊，採買大量蔬菜要送給都蘭書屋加菜，特別親揀芹菜、蔥，要讓小朋友勤勞又聰明。

馬英九由台東縣長黃健庭陪同，上午8點半到中央市場，先走了半圈向攤販及民眾問候，受到熱情回應，到達「員金蔬菜攤」時，陳樹菊在攤前迎接，馬則擁抱陳樹菊。

馬英九說陳樹菊氣色變好也較白，有比較健康了，陳樹菊也回說總統變年輕了。她向馬英九簡談人生下來就是來「還的」，還完了就會走，所以她不會太在意身體變化，活一天就是一天。馬英九則讚揚陳樹菊的善行讓全世界都看到，成為模範。

馬英九來之前已預訂了一批約20種蔬菜，現場又大採購，從菜架上整把整袋拿，但特別瞄向青蔥及芹菜，說要給孩子們又聰明又勤勞。

買完菜，馬英九送陳樹菊禮盒，並邀她有空到台北找他玩，陳樹菊則回贈台東最夯的「艷荔」。

一位中國來台依親的78歲婦人一把鼻涕一把淚走向馬英九，眾人不明所以，原來她是馬迷，說自己在中國就從電視上看過馬英九，現在親睹，太高興了，直說自己可以多活好幾年，馬英九大方與其合照。

隨後再逛市場，一處賣鴨、鵝的燒臘攤特別邀馬在招牌上簽名，縣長黃健庭向老闆打趣說到，「你現在多賣了一樣：馬」。

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