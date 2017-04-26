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背後高人指點！ 洪慈庸15:15登記結婚有玄機...

卓冠廷與洪慈庸，前天登記結婚。（洪慈庸助理提供）

2017-04-26  10:05

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府新聞局長卓冠廷與時代力量立委洪慈庸，前天登記結婚，晚上低調宴請至親好友，沒有任何儀式；而2人登記時間其實是有「玄機」的！

根據《鏡週刊》報導，2人選在24日下午3時到5時的申時登記完婚，是因為卓冠廷的父母拿著2人八字給算命師算日子，發現2人極合，若在此時登記完婚，未來婚姻道路會更好。

而時間選在15時15分登記，且還是15號櫃檯，就是象徵該姻緣是「你中有我，我中有妳」，而這些小「玄機」也讓人感覺相當甜蜜！

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