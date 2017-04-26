陳為廷公開示愛！ 對象是她卻陷苦戀...
2017-04-26 07:44
多情的陳為廷向友人表示遇到「對手」，也強調對方是真愛。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委洪慈庸和台中市政府新聞局長卓冠廷在前天結婚，太陽花領袖之一的林飛帆也傳將在6月與女友林雅萍結婚，甫退伍的陳為廷感情則不穩定，週刊報導，雖然在服役期間有遇到真愛，但兩人戀情陷入苦戀。
《鏡週刊》報導，陳為廷的對象是一名巨蟹座女孩，現在已在工作中，陳多次向友人表示，自己遇到「對手」，也曾在臉書上公示愛「願意把全世界都輸給她！」也強調女還是他唯一的真愛。
不過兩人戀情卻陷入苦戀，因為陳為廷7月將赴美進修，但女方卻不願意同行，2人常常因此爭執，但雙方對這段戀情都不肯放手。
《壹週刊》在本月初也曾拍到陳為廷到龍山寺拜月老，到月老神君的殿前，嘴中喃喃自語不時還夾帶手勢，表情時而皺眉時而苦笑，似乎是在對月老傾訴個人的困擾。
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