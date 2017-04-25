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台商考察金門 中國北京施壓切割

「台企聯」榮譽總會長張漢文（左一）24日對海基會副董事長柯承亨（左二）、金大校長黃奇（左三）等表示，台商事業有成，應該多為下一代著想。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-04-25  23:24

〔記者林良昇／台北報導〕海基會日前與「台企聯」等十位台商會長前往金門考察投資環境，並發出新聞稿說明，但台企聯今發出聲明，強調是少數台商的個人行為，不能代表台企聯，海基會今晚強調，台商返鄉投資的意願，不應過度負面解讀，任何施加在台商上的不當壓力與困擾，都無益兩岸關係的發展。

海基會昨日發出新聞稿表示，海基會副董事長柯承亨於本月23日至24日與「台企聯」張漢文榮譽總會長等10位台商會長，前往金門進行投資環境考察。

海基會也指出，台企聯總會長王屏生在今年初與柯承亨會晤時反映，許多台商規劃返鄉投資，除了苗栗三義木雕園區投資案外，有部分台商提議前往金門考察相關投資環境，經海基會聯繫後，才邀請台商協會會長們前往金門考察。

但台企聯突於今晚發出聲明，聲稱從苗栗到金門的返台投資考察是「少數台商」的個人行為，返台投資考察的活動不曾在全國台企聯的任何會議上提過，更談不上討論通過，不能代表是台企聯的活動。

對於台企聯的聲明，海基會回應，服務台商、解決台商問題是海基會的核心工作，對於台商有意返鄉投資，海基會持歡迎立場，也會提供必要的協助。

海基會指出，台商確實有返鄉投資的意願，認為台商的返鄉投資，不論數量多寡，對於兩岸和平與穩定都會具有正面的意義，台商返鄉投資的意願，不應過度負面解讀，任何施加在台商上的不當壓力與困擾，都無益兩岸關係的發展。

對於台企聯突然轉向切割，據了解，是台辦從中施壓台企聯做出切割；官員私下指出，邀訪台商至金門考察，需好幾個月前後聯繫，台企聯高層全程都知情，若雙方沒有默契，海基會不會發新聞稿說明此次行程。

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