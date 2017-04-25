國防部發言人臉書炫晚餐菜色 慘遭網友酸爆！

「國防部發言人」臉書昨發晚餐文，表示善用膳食費創造新菜色讓官兵有更多享受。（圖擷自國防部發言人臉書）

2017-04-25 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕《國防部發言人》臉書昨晚PO出晚餐文秀出酸辣湯餃，表示還有滷味、茶葉蛋、泡菜等佳餚，指出國防部善用膳食費創造更多元的菜色，希望能成為各單位的領頭羊，為國軍所有官兵提供新饗宴，慰勞他們辛勞！但卻被大批網友猛打臉嗆說：「有本事就全軍都一樣，少在那做秀。高官們，去基層單位吃看看吧！」

據《蘋果》報導，國防部發言人陳中吉強調，國防部為改善官兵伙食一直不遺餘力，也希望藉此共同投入心力改善全國軍的伙食。據悉，目前國軍主食費每人每月是990元，副食費是450元，副食實物補助費是1100元，因此平均每人每天約為85元。而國防部聯合餐廳的伙食費用，每人的早餐是17元、中餐25元、晚餐24元，而剩餘的伙食費用則會用在官兵慶生或特別的節日進行加菜。

就因為國軍伙食費本來就不多，因此「國防部發言人」臉書也特別強調並非加菜，而是運用固定的費用，創造更多元菜色，希望能藉此慰勞官兵為國辛勞付出的一切。

但有網友馬上打臉嗆說：「我不知道貼這篇文的用意是什麼...貼文之前有想過『部』都是高司單位，如國防部、司令部、軍團指揮部、艦指部、後指部、聯隊部、旅部、各級指揮部，吃這般伙食都不會有什麼問題；但是營、連、艦等單位呢？『同樣的伙食費，不一樣的菜』基層單位的伙委、採買，甚至伙房，要怎麼生出這些菜色？也許貼文用意是想說明部隊伙食的改善方向，但會不會適得其反？」

也有網友怒問：「目前在前線金門當兵的阿兵哥，吃不飽，冬天沒熱水洗澡，你們這些長官知道嗎？有關心過這些義務役的生活嗎？看到你們po出的菜色我一肚子火，我兒子在金門當兵，工作量大又吃不飽，沒熱水洗澡班長說自己想辦法，根本是在虐待這些新兵」

但也有網友認為一昧的酸言酸語並不會讓情況並更好，「只要辦伙單位多用點心！相信都能帶給官兵暖流！」