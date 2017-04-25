司改會議》林鈺雄聲明退出 林峯正：盼努力到最後
2017-04-25 22:57
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議委員、台灣大學法律學院教授林鈺雄，過去曾多次開砲批國是會議定位不明、議題過多，今他正式發表退出聲明，為國是會議投下震撼彈。會議副執行秘書林峯正稍早回應，林提出的問題確實都存在，但也因此才需要這麼多人一起討論，盼林教授能夠留下一起努力。
林峯正坦言，司法改革非常困難，林所提出的問題都是會議遇到的困境，但也正是因為非常困難，才需要集結這麼多委員一起開會討論、集思廣益，目前會議流程已經走了三分之二，希望林教授可以留下來。
林峯正強調，會議的決議未來仍必須與行政、立法機關協調、討論及合作，總不能因為困難就不去做，至於林所提出的問題，目前都有在思考及找尋解決方法，「為什麼不跟大家一起努力到最後呢？」
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