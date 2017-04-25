教育部變更會考考場 反年改：抹黑

2017-04-25 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕教育部憂心反年金改革的團體在520抗議，會影響當天國中會考的考生，在今天宣布換考場，北一女考場換到師大附中，成功高中考場則是換到建國中學，創下會考實施以來變更考場的首例。對此，監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南認為，當天會不會遊行還沒決定，路權也都還沒核准，認為教育部的舉動，涉嫌讓聯盟背黑鍋。

《聯合報》報導，對於更改考場一事，黃耀南指出，聯盟都還沒有決定520是否會上凱道，雖然有申請凱道集會遊行的路權，但至今還沒核准，說聯盟會影響考生，言之過早。

黃耀南認為，教育部換考場的舉動，有故意操作、讓聯盟背黑鍋之嫌。他表示，聯盟預訂週四（27日）開會，討論520當天是否要辦抗議活動，如果凱道路權沒核准，當天可能改到立法院周邊舉辦。

黃耀南也在臉書上轉載相關新聞稱：「民進黨的抹黑又來了，監督聯盟都還未開會決議520是否辦理活動？但抹黑聯盟的行動已展開。」