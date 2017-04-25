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邱議瑩主持前瞻條例審查 老柯送「大局承擔」花

2017-04-25  21:08

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨立委、立法院經濟委員會召委邱議瑩昨天主持「前瞻基礎建設特別條例草案」審查超過12個小時，直到晚上十時廿分才結束，期間還不時「舌戰」國民黨立委，民進黨團總召柯建銘今因此送上一盆蘭花，並寫上「大局承擔，辛苦了」，感謝邱議瑩的辛勞。

邱議瑩表示，昨天蘇震清因身體不適缺席，以及勸黃國書不要發言以縮短時間不成，蘇、黃兩人因此被大家凹一攤，要求請客。邱議瑩並說，原本另一位召委高志鵬答應要支援她主持會議，沒想到晚上卻「落跑」，她呼籲高志鵬也比照辦理請客。

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  • 民進黨團總召柯建銘今送上一盆蘭花到邱議瑩辦公室，並寫上「大局承擔，辛苦了」，感謝邱議瑩主持審查前瞻條例草案的辛勞。（記者邱燕玲攝）

    民進黨團總召柯建銘今送上一盆蘭花到邱議瑩辦公室，並寫上「大局承擔，辛苦了」，感謝邱議瑩主持審查前瞻條例草案的辛勞。（記者邱燕玲攝）

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