反年改立院衝突 綠委嗆：李來希該負責時一臉喜憨...
2017-04-25 21:30
反年改群眾日前在立院與立委、官員發生推擠，李來希卻不願負責。圖為監督年金改革行動聯盟成員彭克英（紅圈者）推擠桃園市長鄭文燦（彭克英右手邊）畫面。（資料照，記者王冠仁翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕反年改群眾日前在立法院與立委發生推擠，全國公務人員協會理事長李來希事後質疑，當天有申請路權，警察局憑什麼把道路攔腰阻隔，「既不讓我們過去，又要我們負責，憑什麼？」對此綠委林俊憲痛批，李來希募款能力100分，負責能力則是完全0分。
林俊憲今天在臉書表示，「募款時3分鐘募28萬，帶頭抗爭的時候渾身是膽，應該負責的時候一臉喜憨。李來希募款能力一百分，動員能力五十分，而負責任的能力則是完全零分。」
他批評，李來希自詡是對抗國家的英雄，不但爆出募款爭議，還屢屢失言，身為帶領群眾上街的領頭者，若是不能為現場負責，那李來希的英雄面具終將碎裂，顯露出藏在面具下的自私嘴臉。
此外，林俊憲也在另一則貼文提到，今天上節目與反年改民眾對談，當時他問反年改者退休月領幾萬，對方稱退休後9萬、上班時月領10萬；林追問年改要減多少合理，對方直說「一毛都不能少！一元都不能減！」林俊憲聽完直呼「這些反年改的真的太可怕了。」並將該來賓封為「反年改豬隊友」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB》台灣史上最險峻初登板 胡智為飆出最好表現
- 遭爆和王菲分手 謝霆鋒「期待他吃屎」
- 籌設屏東文學館 從作家紀錄片起步
- 周湯豪大戰炎P 鬼鬼立場尷尬怎麼看？
- 宮廟遶境義交疲於奔命 廟方也找嘸人
- 「卡達夏家族該被殺！」美作家出書揚言報復
- 限塑擴及生物可分解袋 超商咖啡提袋恐需付費
- 鐵粉器捐當天使 Selina：勇敢飛吧！
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- MLB》胡智為上大聯盟 美媒分析未來潛能
- 摩天大樓熱不退 今年新增240棟
- 田屋北管八音團團長田文光 獲聘竹縣縣政顧問
- 舊金山灣區人賺超多 年收不到300萬就是低收入
- 男變造車牌巧遇正義哥 警員GG了
- 法國主流圍堵「女版川普」 歐蘭德籲投馬克宏
- 奧斯卡上糗頒錯獎 資深女星終於回應：很有罪惡感
- 中職》百萬象迷出來了！19球員明星賽票選領先
- 6打1動刀刺破肝 主嫌賠20萬獲緩刑
- 你敢信？蛇精男出道當電影男主角
- 自由開講》回應胡文琦先生：台灣不是寡頭政治
- 醫病》走路像企鵝、尿失禁 原來是水腦症作祟
- 全中運》大同高中超威！ 羽球團體賽強收3面金牌
- 送養美國短貓毛反悔 領養者反被控侵占
- MLB》對戰費城人被打擊率高 殷仔要避免攻勢串連
- 美股揚升 那斯達克再創歷史新高
- MLB》瞎挺的代價 小將為老大哥出氣遭禁賽（影音）
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 強盜性侵夜歸孕婦 惡男竟以「硬不起來」要減刑
- 連續對母襲胸還性騷擾妹妹 變態兒被起訴
- 《玩命8》全球狂吸270億 監製曝完結篇是...
- 社論》人口變遷下的前瞻建設
- 70噸大理石包圍 94歲老茄苳漸枯
- 野豬的逆襲！3名IS戰士驅趕 反遭攻擊身亡
- 台股收盤大漲123.76點 報9841.71點
- 520前不交代勞軍捐「撤換婦聯會負責人」
- 國片發威！米蘭影展入圍最佳影片 紀培慧爭后
- 自由廣場》從《海角七號》最後一幕說起
- 荔枝王報恩 師生搶救入課程獲獎
- 大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出1注
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反年改立院衝突 綠委嗆：李來希該負責時一臉喜憨...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分