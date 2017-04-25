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反年改立院衝突 綠委嗆：李來希該負責時一臉喜憨...

反年改群眾日前在立院與立委、官員發生推擠，李來希卻不願負責。圖為監督年金改革行動聯盟成員彭克英（紅圈者）推擠桃園市長鄭文燦（彭克英右手邊）畫面。（資料照，記者王冠仁翻攝）

2017-04-25  21:30

〔即時新聞／綜合報導〕反年改群眾日前在立法院與立委發生推擠，全國公務人員協會理事長李來希事後質疑，當天有申請路權，警察局憑什麼把道路攔腰阻隔，「既不讓我們過去，又要我們負責，憑什麼？」對此綠委林俊憲痛批，李來希募款能力100分，負責能力則是完全0分。

林俊憲今天在臉書表示，「募款時3分鐘募28萬，帶頭抗爭的時候渾身是膽，應該負責的時候一臉喜憨。李來希募款能力一百分，動員能力五十分，而負責任的能力則是完全零分。」

他批評，李來希自詡是對抗國家的英雄，不但爆出募款爭議，還屢屢失言，身為帶領群眾上街的領頭者，若是不能為現場負責，那李來希的英雄面具終將碎裂，顯露出藏在面具下的自私嘴臉。

此外，林俊憲也在另一則貼文提到，今天上節目與反年改民眾對談，當時他問反年改者退休月領幾萬，對方稱退休後9萬、上班時月領10萬；林追問年改要減多少合理，對方直說「一毛都不能少！一元都不能減！」林俊憲聽完直呼「這些反年改的真的太可怕了。」並將該來賓封為「反年改豬隊友」。

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  • 林俊憲批評，李來希募款能力100分，負責能立0分。（圖擷自臉書）

    林俊憲批評，李來希募款能力100分，負責能立0分。（圖擷自臉書）

  • 林俊憲聽完反年改者說法，直呼對方根本是「反年改豬隊友」。（圖擷自臉書）

    林俊憲聽完反年改者說法，直呼對方根本是「反年改豬隊友」。（圖擷自臉書）

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