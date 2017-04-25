國民黨美國海外幹部惜別餐會 黨主席候選人搶票
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨駐美總支部與全美各地支分部常委、委員今年首度在台北舉行期中會議，這些背後代表三千多名美國海外黨員票源的幹部，離台前今晚舉行惜別餐會，引來多位國民黨主席候選人到場拉票。
吳敦義向這些海外幹部訴求，未來黨魁應該能肩負扮演像樣的在野黨，有效制衡、監督民進黨，整合立院黨團、地方首長以及所有黨員、地方小組長、黨工與志工，2018要儘最大可能取回若干執政權並增加縣市議會席次。
吳敦義呼籲大家在選舉最後二十多天，要好好思考那一位候選人最能帶領國民黨，讓520投票結果，不要成為蔡英文總統就職一週年「從天上掉下來的禮物」，而是從此讓台灣遍地開花，讓蔡英文有如芒刺在背，不敢再胡亂獨裁，才是國民黨跨出重返政權的第一步。
郝龍斌則表示，國民黨2018選舉要贏，就一定要拿下台北市，否則如果他當黨主席就一定辭職負責，他並認為，只要拿下台北市，國民黨就已經穩了一半，而且6都要拿下2，總得票數要比2016大選增多。
他並解釋，自己不選2020總統，是因為要當黨主席的人，腦袋中應該只有一個「贏」字，誰能帶領國民黨贏得2020政權，大家就支持誰，黨主席應該無私，不應該把這個位子設定為個人的政治跳板，下一個位子的敲門磚。
對於競爭對手承諾六都要拿兩都，潘維剛則是喊出6都至少要贏回3都，否則黨魁就應辭職下台，她並強調，國民黨2008年贏回政權，當時她就是在立法院黨團擔任書記長，帶領黨團在前線作戰，因此她有信心幫助國民黨2018贏得選舉，至於2020大選「成功不必在我」。
韓國瑜則向大家保證，如果他當選，會讓國民黨變得很不一樣，散發光與熱。他在受訪時還說，自己接觸基層的經驗是「熱滾滾」，但職務愈高、愈檯面上的人就愈不好表達，呈現強烈反差，但基層都強烈期待改變。
詹啟賢指派前僑委會主委陳士魁代表到場爭取支持﹔至於爭取連任的國民黨主席洪秀柱，則是早於這些美國幹部剛抵台的歡迎會就已經拉過票。
詹啟賢陣營今日還在網路上號召黨員報名加入「監票團隊」。詹陣營訴求，國民黨歷次選舉各種人頭黨員、利益綁樁、請客吃飯等等傳言，傷害黨的形象，為端正選風，防杜舞弊，希望黨員一起加入監票團隊。
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標題：國民黨美國海外幹部惜別餐會 黨主席候選人搶票
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