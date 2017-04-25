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新竹市長國民黨誰參選? 第2次預選民調將登場

2017-04-25  22:19

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部依據黨員推薦，進行前市長許明財、前立委呂學樟和市議員林耕仁、鄭正鈐等4名黨員的市長選舉預選民調，27、28、29日3天將進行第2次預選民調，黨部主委廖陳邦說，第2次民調跟第1次同樣，會進行政黨對比及黨內互比的民調，8月會再進行第3次預選民調。

廖陳邦說，第1次預選民調已在農曆年前舉行，結果已提供給參與民調的黨員參考，這是國民黨為培育黨內同志、凝聚黨的共識，針對黨員所推薦的優秀黨員進行市長選舉的預選民調，由參與民調的黨員許明財、呂學樟、林耕仁和鄭正鈐各出資30萬元進行3次民調，做為各自評估未來選舉的參考。

廖陳邦說，國民黨要再重返執政，要從地方包圍中央，而新的黨主席可望在5月20日選出，他也期許黨中央能針對各縣市的市長提名作業盡早因應舉行，讓地方及早因應及備戰，贏回政權。

參與國民黨市長選舉預選民調的許明財、呂學樟、林耕人和鄭正鈐都說，第1次民調結果還有需要努力的地方，這幾個月已勤走基層，並凝聽市民的需求，爭取市民認同，4個人也各自從網路社群發表對市政的看法，有的會用電話請託，希望獲得市民支持。

4人都強調，會依照程序及時間完成3次的預選民調，也會從民調結果評估自己的實力，但也希望地方黨部及黨中央看到黨員的努力，參考預選民調的結果並給予支持，讓國民黨有機會再重返執政，從地方包圍中央。

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  • 國民黨新竹市黨部進行市長選舉第2次預選民調，前市長許明財是民調人選之一。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市黨部進行市長選舉第2次預選民調，前市長許明財是民調人選之一。（記者洪美秀攝）

  • 國民黨新竹市黨部進行市長選舉第2次預選民調，前立委呂學樟是民調人選之一。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市黨部進行市長選舉第2次預選民調，前立委呂學樟是民調人選之一。（記者洪美秀攝）

  • 國民黨新竹市黨部進行市長選舉第2次預選民調，市議員鄭正鈐是民調人選之一。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市黨部進行市長選舉第2次預選民調，市議員鄭正鈐是民調人選之一。（記者洪美秀攝）

  • 國民黨新竹市黨部進行市長選舉第2次預選民調，現任市議員林耕仁是民調人選之一。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市黨部進行市長選舉第2次預選民調，現任市議員林耕仁是民調人選之一。（記者洪美秀攝）

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