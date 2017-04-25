新竹市長國民黨誰參選? 第2次預選民調將登場
2017-04-25 22:19
［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部依據黨員推薦，進行前市長許明財、前立委呂學樟和市議員林耕仁、鄭正鈐等4名黨員的市長選舉預選民調，27、28、29日3天將進行第2次預選民調，黨部主委廖陳邦說，第2次民調跟第1次同樣，會進行政黨對比及黨內互比的民調，8月會再進行第3次預選民調。
廖陳邦說，第1次預選民調已在農曆年前舉行，結果已提供給參與民調的黨員參考，這是國民黨為培育黨內同志、凝聚黨的共識，針對黨員所推薦的優秀黨員進行市長選舉的預選民調，由參與民調的黨員許明財、呂學樟、林耕仁和鄭正鈐各出資30萬元進行3次民調，做為各自評估未來選舉的參考。
廖陳邦說，國民黨要再重返執政，要從地方包圍中央，而新的黨主席可望在5月20日選出，他也期許黨中央能針對各縣市的市長提名作業盡早因應舉行，讓地方及早因應及備戰，贏回政權。
參與國民黨市長選舉預選民調的許明財、呂學樟、林耕人和鄭正鈐都說，第1次民調結果還有需要努力的地方，這幾個月已勤走基層，並凝聽市民的需求，爭取市民認同，4個人也各自從網路社群發表對市政的看法，有的會用電話請託，希望獲得市民支持。
4人都強調，會依照程序及時間完成3次的預選民調，也會從民調結果評估自己的實力，但也希望地方黨部及黨中央看到黨員的努力，參考預選民調的結果並給予支持，讓國民黨有機會再重返執政，從地方包圍中央。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 現役最長壽洋將 羅力︰想在台退休
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 當乞丐養家人？ 男子乞討不聽勸阻罰1千
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 川普妻女被爆失和 關係冷若冰霜
- 張作驥獄中拍微電影助假釋？北監：只供參考
- MLB》齊默曼開轟無效 國民7連勝止步洛磯山
- 《自由廣場》漢光33號兵推務實否?
- 台大申請入學放榜 首見74級分闖醫學系成功
- 農會代表遭狙殺斷臂亡 警︰像報復老千
- 中職Live》胡金龍3分砲逼和 悍將、兄弟12局平手
- 胡智為大聯盟初登板 鎖定巴爾的摩
- 逃到布吉納法索 詐欺通緝犯遣返
- 更年期婦罹「腕隧道症候群」 針灸「遠處取穴」改善疼痛
- 母親節檔期開戰！南紡主打高回饋 大遠百抽汽車
- 雄中盧宜謙 台大「五冠王」
- 屏縣33鄉鎮市 本屆已7首長停、辭職
- 相隔10年 「龍三連線」復活
- 陳美鳳聊天有料 開示翁立友
- 帥不能當飯吃，但不帥吃不下？ 魯蛇相親超尷尬
- 林口公有市場改建「縮水」 攤商嘆不再有期待
- 北韓太陽節大斂財 外媒「入場費」1人要7.5萬
- 台南西港區東側外環道 徵收案風波未平
- 強化政府主導 擬設國家都更中心
- 東港空品車一進駐就測紅爆 還到枋山辦「車聚」
- 中廣被撤頻 DJ放話選議員
- 台大個人申請 宜蘭10人錄取
- 加班費多了 1-2月年增12.5％
- 奧會》林鴻道捐贈2000萬台幣 投入培育運動菁英
- 熊子傑接悠遊卡總座？ 柯：還須面試
- 證券劃撥存款餘額1.6兆 股市動能強
- 70噸大理石包圍 94歲老茄苳漸枯
- 遭空服員職業工會除名 總統專機空服員一審敗訴
- 日職》116球雪恥！菅野智之連2場完投完封勝
- 監管轟頂 中國股市重挫
- 接線員進軍米蘭影展 她要爭影后
- 台東大武外海亮光 「婉君」驚是否隕石墜海？
- 茶博擬遷沙雕區 農業處打臉林明溱
- 抱持熱忱開發職缺 台中就業中心就服員陳悅子獲肯定
- 花蓮人借書 言情小說進排行榜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新竹市長國民黨誰參選? 第2次預選民調將登場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分