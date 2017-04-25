| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 政治

史瓦濟蘭國王慶生 外長李大維親訪並贈三頭牛

2017-04-25  20:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維出訪友邦史瓦濟蘭，昨出席史國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）的49歲壽誕慶典，並依史國禮俗，致贈國王3頭牛作為賀禮。

外交部晚間發布新聞稿指出，李大維以總統特使身分，應邀出訪史瓦濟蘭，昨並偕同夫人出席史國國王恩史瓦帝三的壽誕慶典活動。李大維夫婦出席慶典及晚宴，全程備受禮遇，並獲安排以第一貴賓身分坐於國王及王母兩側。

外交部表示，依照史國禮俗，李大維致贈國王3頭牛作為賀禮。此行李大維除晉見史國國王恩史瓦帝三世外，也會晤總理戴巴尼（H.E. The Right Honorable Dr. Barnabas Sibusiso Dlamini）及外交暨國際合作部長甘梅澤（Hon. Mgwagwa Gamedze）等人，總理與外長三月下旬甫訪問台灣。

外交部表示，史瓦濟蘭王國為我國在非洲的重要邦交國，自1968年與我國建交以來，雙邊合作計畫成果豐碩，高層互訪頻繁，兩國邦誼篤睦。史國向來全力支持我國參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，並在相關國際場合為我執言。

廣告
  • 史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世49歲壽誕慶典，我國外交部長李大維應邀參加。（資料照，記者廖振輝攝）

    史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世49歲壽誕慶典，我國外交部長李大維應邀參加。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 史瓦濟蘭 恩史瓦帝三世 李大維
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：史瓦濟蘭國王慶生 外長李大維親訪並贈三頭牛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.