史瓦濟蘭國王慶生 外長李大維親訪並贈三頭牛

2017-04-25 20:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維出訪友邦史瓦濟蘭，昨出席史國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）的49歲壽誕慶典，並依史國禮俗，致贈國王3頭牛作為賀禮。

外交部晚間發布新聞稿指出，李大維以總統特使身分，應邀出訪史瓦濟蘭，昨並偕同夫人出席史國國王恩史瓦帝三的壽誕慶典活動。李大維夫婦出席慶典及晚宴，全程備受禮遇，並獲安排以第一貴賓身分坐於國王及王母兩側。

外交部表示，依照史國禮俗，李大維致贈國王3頭牛作為賀禮。此行李大維除晉見史國國王恩史瓦帝三世外，也會晤總理戴巴尼（H.E. The Right Honorable Dr. Barnabas Sibusiso Dlamini）及外交暨國際合作部長甘梅澤（Hon. Mgwagwa Gamedze）等人，總理與外長三月下旬甫訪問台灣。

外交部表示，史瓦濟蘭王國為我國在非洲的重要邦交國，自1968年與我國建交以來，雙邊合作計畫成果豐碩，高層互訪頻繁，兩國邦誼篤睦。史國向來全力支持我國參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，並在相關國際場合為我執言。