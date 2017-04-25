台灣住幾十年 蔣孝嚴：永永遠遠是中國人

2017-04-25 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安的父親、國民黨前副主席蔣孝嚴今天在出席兩岸交流活動時大方表示，「永永遠遠都是中國人。」

據《中央社》報導，「海峽兩岸紀念潘天壽誕辰120周年大師故里」活動今天在浙江省寧波市登場，蔣孝嚴出席了開幕式並致詞。蔣孝嚴說，他在中國出生，1949年到台灣就一住幾十年，他和浙江、江西、台灣等地都有關係，別人要說他是浙江人或台灣人都可以，但最重要的是「永永遠遠都是中國人」。

蔣孝嚴說，台灣在保存中華文化上有很大的功勞。2016年5月20日之前有很多人推動兩岸交流，現在雖然遇到一些困難，但不要氣餒。他也指出，兩岸的關係非常密切，包括經貿、旅遊、觀光、學術和最重要的文化交流。