最高法院法官由總統任命 吳敦義:擴權、獨裁

2017-04-25 18:28

［記者洪美秀／新竹報導］參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天下午到新竹市華夏金城和公學新城的眷村拜票，強調反對最高法院法官由總統任命，認為這是總統擴權及獨裁的做法。他細數自己的行政資歷，強調是國民黨唯一可跨過濁水溪、在北中南都有行政經驗的候選人，呼籲黨員踴躍投票，5月20日第一輪投票就讓他取得過半得票數，一起打贏明年底及2020總統大選。

吳敦義在接受媒體訪問時，對最高法院的法官擬由總統任命一事表達強烈反對立場，他說，全世界沒有一個國家會這樣做，如果把最高法院的法官任命權交給總統，那不就只聽一個人的決定，那是獨裁和霸道，他完全反對。

吳敦義強調自己擁有最完整的行政經歷，包括從議員到縣長、市長及立委，也曾在黨中央擔任秘書長，有能力解決問題，提到民進黨執政快1年，但很多政策顯示與民意相悖，國民黨一定要選出能與民進黨抗衡且能監督民進黨的黨主席。

吳敦義呼籲黨員5月20日當天踴躍投票，讓他第一輪就順利過半當選，帶領國民黨重返執政。

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