送北市議員箭筍 傅崐萁：打響花蓮知名度
2017-04-25 18:48
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長傅崐萁今午透過快遞寄送台北市議會箭筍，不分藍綠市議員「攏有」，一度造成市議會騷動，私下討論傅恐為爭取競選台北市長，提前拉攏議員！傅崐萁下午回應，分享健康有機農產，若能造成話題打響花蓮知名度，也不失「一樁美事」。
今年3月，外傳傅崐萁有意卸任後征戰台北市長，消息雖未獲得證實，但仍在有次出席公開場合時表示「在台灣任何一個地方種福田，都是他畢生榮幸」，並強調柯市長正在推動市政「不要給他太多壓力」，引起外界諸多揣測。
今午台北市藍綠市議員又分別收到來自傅崐萁的箭筍，更讓市議員們議論紛紛，私下討論此舉是為了爭舉競選台北市長，而提前拉攏議員，對於突如其來的贈禮，有國民黨市議員表示宛如「坐實傳言。」
傅崐萁今下午回應，花蓮縣好山好水好農產，在現在各行各業都受到不景氣的影響及食安持續發生問題的時候，推展花蓮無毒農特產品是縣政重要工作，更希望台灣首善之區的台北市議員，也能感受花蓮的熱情與新鮮農特產品的美味。
他強調，分享健康有機農產，如果能造成話題，打響花蓮知名度，也不失一樁美事！
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