陸軍官校「黨旗飛舞」改了嗎？劉世芳28日驗收
2017-04-25 18:45
民進黨立委劉世芳去年11月在立法院質詢時，要求陸軍官校校歌歌詞中的「黨旗飛舞」改成「國旗飛舞」。（資料照，記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委劉世芳去年11月在立法院審查國防部預算時，要求陸軍官校校歌歌詞中的「黨旗飛舞」應改成「國旗飛舞」，事隔多月，劉世芳將於本月28日驗收改善狀況。
根據《聯合報》報導，劉世芳表示，自從她提出陸軍官校校歌應修訂「黨旗」一詞後，曾找政戰局研商，但政戰局稱修改校歌歌詞非其所管轄的業務，因此也請來陸軍一起說明改善情形。
劉世芳表示，我國已進入民主憲政時代，陸軍官校校歌歌詞仍出現「黨旗」一詞，顯然不合時宜，然而這段期間陸軍官校仍聲稱，歌詞有著作權無法擅改，但政大、中山都有專案小組研修黨國時代校歌，為什麼軍方不行？
劉世芳說，她不清楚軍方有無試圖尋找著作權屬誰，也明白軍方有壓力，但她認為「國旗飛舞」也可以是選項之一，應該讓「黨旗飛舞」停留在過去黨國時代，讓現役軍校生唱新版校歌。
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