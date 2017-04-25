調解人洩密、拉關係，勞動部：不適任就退場

2017-04-25 17:28

〔記者黃邦平／台北報導〕全台灣勞資爭議案件每年有2萬2000多件，其中超過8成靠調解人調處；有些調解人居中解決爭議手腕高超，但是行為操守未必能讓雙方信服，勞動部去年底特地拍攝了短片（https://labor-elearning.mol.gov.tw/learn/）解說不當樣態，最近又修正規定，必要時，可註銷證書，最快下個月就會有調解人因此退場。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，2011年起勞資爭議處理法增設調解人機制，很多勞資爭議由獨任調解人調處，確實發揮很大的功效，除了由委員會協調，統計每年超過8成爭議案是靠調解人協處，其中約55%調解成功，但是調處的品質好壞受調解人影響很大，最近已經修正「勞資爭議調解辦法」，增加了退場機制，也蒐集過去在調解程序中常見的不當行為，訂定「調解倫理規範」，針對不黯法令、調處不公等且情節重大，經過專家審查，將可註銷調解人證書。

王厚偉說，調解人的專業知能與行為操守應該要有比較高的要求，但有時候調解人可能聯繫私下見面，就會引起不當聯想；此外，調解人要為調解事項保密，調解一開始就要聲明與雙方都沒有往來，也不能重複參與同一家企業的調解案，甚至在調解中遞名片、介紹自己的生意，都可能引起負面解讀。

目前經勞動部認證的獨任調解人有400多人，包括律師、學者、離退公務人員，或是經地方政府推薦適合的人選，取得證書後，由各地方政府聘為調解人。

王厚偉強調，有些調解人可能為了促成勞資達成協議，以至於出現不當的行為，希望所有調解人都能謹守分際，不必為了調解成功用不當方式，也不能逾越權限，勞動部並不是以調解成功當績效，而是希望要守住調解的品質，不要事後被投訴；他也透露已經有少數調解人列入黑名單，最快5月就會有人按照新規定「退場」。