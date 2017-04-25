林佳龍視察水湳園區停車場 稱讚停車場「會呼吸」

水湳園區地下停車場梯廳明亮，並設置植生牆，市長林佳龍（右）相當肯定這項設計。（記者張菁雅攝）

2017-04-25 16:17

〔記者張菁雅／台中報導〕因應水湳經貿園區中央公園與周邊場館停車需求，台中市政府興建水湳經貿園區地下停車場，將於5月2日完工。該停車場利用植生牆，將公園綠意引入地下空間，並運用再生能源，建置智慧型停車場管理系統。市長林佳龍今天視察後留下深刻印象，稱讚這是「會呼吸的停車場」。

水湳經貿園區地下停車場斥資10億元，可提供812格汽車位及522格機車位。林佳龍一一視察場內綠色植生牆、透明梯廳、低碳汽車充電座及親子停車格等設施，並表示，市府希望「打造會呼吸的停車場」，這座停車場設計強調低碳，自然透光的梯廳及綠色植生牆，讓停車場像百貨公司一樣明亮，不會陰森森的；另外，停車場提供多元智慧資訊服務，民眾透過APP及導航系統可以很容易找到車位。

水湳經貿園區地下停車場預計5月2日完工，建設局指出，場內的智慧措施包括多元化繳費方式、車位在席偵測系統等，並結合「台中e停車」APP，民眾透過手機隨時查詢場內停車資訊；也可利用尋車導航系統，快速找到車輛停放處。

市議員蔡雅玲、張廖乃綸、陳淑華均對停車場設計表示肯定，並建議在廁所設置兒童小便斗及尿布台，以及增加親子停車位比例。

林佳龍表示，水湳園區廁所要求男女比例為1：5；親子廁所方面，因地下停車場完工在即，來不及修改，未來在工程發包前來得及變更的建設，包括綠美圖、會展中心等，均會朝增設哺乳室及因應孩子如廁需求調整。

另外，市議員楊正中建議平時開放地下停車場讓民眾以購買月票方式停車，解決周圍停車格數量不足問題；市議員曾朝榮則建議市府增加附近公共運輸便利性。

對此，交通局長王義川表示，整個水湳智慧城規劃5600個停車格，未來將增加至6000個停車格；至於發售停車月票，市府將納入規劃。