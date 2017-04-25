| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

三審法官總統任命 司法院掛保證無政治力介入

2017-04-25  16:04

〔記者楊國文／台北報導〕司改國是會議第二分組昨決議，未來三審法官由總統任命，引來外界有無政治介入疑慮，司法院秘書長呂太郎今召開記者會指出，三審法官由總統任命，符合各國通例作法，此三審法官選任的過程，由多元、專業的遴選委員遴選，比現行的司法院人審會審查更具公信力，他「掛保證」依此制度設計，不會有政治介入的情況。

呂太郎指出，三審法官經過司法院長提出應選名額的三倍，再由來源多元的遴選委員會從中遴選出應選名額的兩倍的人選，由總統任命，這雖然是政治任命，部份人士對此有疑慮，但依此制度設計，不會發生政治干預的問題。

呂太郎也舉德國、奧地利、西班牙或韓國等19個和台灣司法制度類似的國家說，這些歐洲國家或是歷史悠久的國家，都有最高法院法官是經由總統，或國會同意來任命，或者總統加上國會來任命，是符合世界通例的作法。

至於有網友或部份人士質疑，司法院長是總統任命，三審法官再由司法院長提名人選，雖經由遴選委員會遴選，最後仍由總統任命，如何確保不會有政治考量問題？呂太郎指出，司法院長對司法良窳負最終政治責任，若提名不當，其威信會大受影響，也會感受到來自內部的壓力，應會謹慎提名三審法官的人選，另依總統的政治高度和信用，任命過程應不致偏頗才對。

廣告
  • 針對外界、網友對三審法官由總統任命，有無政治介入疑慮，司法院長呂太郎「掛保證」說不會有政治介入問題。（記者楊國文攝）

    針對外界、網友對三審法官由總統任命，有無政治介入疑慮，司法院長呂太郎「掛保證」說不會有政治介入問題。（記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司法院 最高法院 終審法官 總統
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：三審法官總統任命 司法院掛保證無政治力介入


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.