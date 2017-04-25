三審法官總統任命 司法院掛保證無政治力介入

2017-04-25 16:04

〔記者楊國文／台北報導〕司改國是會議第二分組昨決議，未來三審法官由總統任命，引來外界有無政治介入疑慮，司法院秘書長呂太郎今召開記者會指出，三審法官由總統任命，符合各國通例作法，此三審法官選任的過程，由多元、專業的遴選委員遴選，比現行的司法院人審會審查更具公信力，他「掛保證」依此制度設計，不會有政治介入的情況。

呂太郎指出，三審法官經過司法院長提出應選名額的三倍，再由來源多元的遴選委員會從中遴選出應選名額的兩倍的人選，由總統任命，這雖然是政治任命，部份人士對此有疑慮，但依此制度設計，不會發生政治干預的問題。

呂太郎也舉德國、奧地利、西班牙或韓國等19個和台灣司法制度類似的國家說，這些歐洲國家或是歷史悠久的國家，都有最高法院法官是經由總統，或國會同意來任命，或者總統加上國會來任命，是符合世界通例的作法。

至於有網友或部份人士質疑，司法院長是總統任命，三審法官再由司法院長提名人選，雖經由遴選委員會遴選，最後仍由總統任命，如何確保不會有政治考量問題？呂太郎指出，司法院長對司法良窳負最終政治責任，若提名不當，其威信會大受影響，也會感受到來自內部的壓力，應會謹慎提名三審法官的人選，另依總統的政治高度和信用，任命過程應不致偏頗才對。