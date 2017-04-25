國民黨主席選舉 詹啟賢重申由中選會辦理

國民黨主席候選人詹啟賢今下午受訪時重申上述主張，他認為黨主席選舉，可比照美國方式，由政府辦理黨內選舉，如此可納入《選罷法》規範。（記者何世昌攝）

2017-04-25 16:07

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨主席候選人詹啟賢昨日在臉書直播節目主張，若當選主席要廢除黨主席選舉連署制度，並且推動黨內選舉由中選會承辦。詹啟賢今下午受訪時重申上述主張，他認為黨主席選舉，可比照美國方式，由政府辦理黨內選舉，不僅公平，更重要是可納入《選罷法》規範。

詹啟賢今下午參加台北市南港區「黨員當家作主」改革茶會，現場約有70名長輩參加。詹於活動開始前接受媒體聯訪，再談黨內由中選會委辦的主張。

詹啟賢表示，這次參加黨內初選，發現很多地方應改善、要制度化。過去在國外時，對此議題略有瞭解；他認為可比照美國的黨內初選，由政府來辦，如此可達公正、公開、公平，且政府單位有經驗、有人手，更重要是，由政府辦理可受到《選罷法》規範。

詹啟賢說，我們國家民主制度已經發展到這個地步，應該可把這個事情制度化來辦，並認為納入法律，應該大家都會贊成，「以我來講，假如我是黨主席，或在政府裡面有多一點發言空間，我認為我們應該往這個方向來走。」

由於臉書專頁「詹啟賢網路後援會」，日前影射國民黨黨主席有候選人請客固樁一事；「詹啟賢競選辦公室」22日上午發出聲明，強調該粉絲頁與詹辦無關，且已經報警查明原委。媒體追問，提出這樣的主張是否與黨內紛擾、及臉書風波有關？

詹表示，「很多啦，這個就是我們民主還不夠成熟的地方！」尤其這個網路的部分，怎樣能夠有更正確訊息，這個有待規範，但牽扯多層面。他接著又重申，由中選會辦理各黨黨內初選，不是只有國民黨，他認為大家都會贊成，這是好的方向。

談及臉書風波。詹表示，不曉得對方背後真正目的為何，但已報警，今也去做筆錄，希望警方趕緊破案。詹也意有所指表示，「我們當然也有懷疑是哪些方向出來的，我們也有把這些告訴警方，由他們朝這個方向來看。」

媒體追問懷疑對象為何？詹搖頭不願透露。