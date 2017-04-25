太太製作麵包超人便當 趙天麟：追到妳、便能征服一切
2017-04-25 15:40
〔記者王榮祥／高雄報導〕立委趙天麟今天在臉書秀了一張麵包超人便當照，還套用法國總統候選人馬克宏的名言，對妻子丁丁說：「追到妳，便能征服一切！」
闖進法國總統選舉第二輪的政治黑馬馬克宏，與自己老師的愛情與婚姻屢受各界矚目，馬克宏則說過：「追到她（妻），便能征服法國」﹗
顧家的趙天麟，今在臉書po出妻子為孩子製作的麵包超人便當照片，留言說在他心目中，妳（妻）就是超人！趙天麟並借用馬克宏的征服法國名言，對妻子說：「追到妳，便能征服一切！」
其妻丁丁也在臉書說明，作了麵包超人便當給孩子，但媽媽不是超人，媽媽會累會愛睏。
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