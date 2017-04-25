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連講6年經費不足？高市原民議員：為何講不聽呢

2017-04-25  15:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原住民議員伊斯坦大‧貝雅夫‧正福今表示，市府編列原鄉（區）建設經費始終不足，去年4500百萬元、今年還是4500百萬元﹔他質疑這點經費到底可建設什麼﹖並大聲質疑這情況在議會說了6年，講那麼多遍、小孩都懂了，大人為何都講不聽呢﹗﹖

高市財政局長簡振澄委婉說明，市府編列原住民區經費大概有三項，分別是基本需求約2億8千萬元、建設經費4500萬元，另有災害準備金12億元（常用於原民區）﹔簡振澄指出，因為各局處、各建設都需要經費，必需再行檢視，但他也允諾會針對議員要求、與主計商議可行性。

此外，伊斯坦大建議高市府編列經費應以高市原民會、工務局、新工處為主軸，減少給原住民區公所，他對區公所發包工程的報價、施工效率都有疑慮，希望由市府主導，但也要多給經費。

至於部落建設經費應該編多少，伊斯坦大認為起碼要8千萬元。

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  • 高市原住民議員伊斯坦大要求市府多編列部落建設經費。（記者王榮祥攝）

    高市原住民議員伊斯坦大要求市府多編列部落建設經費。（記者王榮祥攝）

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