傳關中溢領千萬 銓敘部：正確金額需計算

2017-04-25 15:09

〔記者吳柏緯／台北報導〕立法院會今三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，未來黨職併計公職年資的退休人員，月退俸將重新計算，過往溢領的部分也將追討。銓敘部表示，目前共有11位退職政務人員與194位退休公務人員有併計年資的情況，將著手重新計算這200多人的月退俸，並追討溢領金額。

銓敘部說明，早期不論是黨公職人員進到公務體系，或者公務人員轉任黨公職，年資都能夠計算，且僅限國民黨。民國76年時廢止「服務年資互相採計要點」，終止併計年資，但民國75年前已轉任公務人員者，黨職年資仍可併入公職。直到民國95年將整個制度廢止，但並未重新計算併計年資的已退休人員年資，因此年資仍以併計的方式計算。

這次修法通過後，包含前考試院長關中、前副總統連戰、前台中市長胡志強等人，都要繳回溢領的退休金，外傳關中溢領1011.7萬，連戰與胡志強也分別溢領900多萬與800多萬。

對於溢領金額，銓敘部表示，外界謠傳的數字都是猜測與自行推估，正確的數字待新法公告後，銓敘部將會針對這200多人逐一計算，提出準確的月退俸與溢領金額。

對於溢領的金額，銓敘部說明，若對象為退休公務人員，不會向個人追討，而是將向當時任職的社團要求返還；若對象為政務人員，不但會向當時其任職的社團追討，個人也須償還溢領的金額。

根據銓敘部統計，截至目前共有11位退職政務人員與194位退休公務人員，共計205人有黨職併公職的情況，其中有40位退休公務人員已過世，由遺屬繼續請領月退金。