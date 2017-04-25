| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》百萬象迷出來了！19球員明星賽票選領先
 首頁 > 政治

傳關中溢領千萬 銓敘部：正確金額需計算

2017-04-25  15:09

〔記者吳柏緯／台北報導〕立法院會今三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，未來黨職併計公職年資的退休人員，月退俸將重新計算，過往溢領的部分也將追討。銓敘部表示，目前共有11位退職政務人員與194位退休公務人員有併計年資的情況，將著手重新計算這200多人的月退俸，並追討溢領金額。

銓敘部說明，早期不論是黨公職人員進到公務體系，或者公務人員轉任黨公職，年資都能夠計算，且僅限國民黨。民國76年時廢止「服務年資互相採計要點」，終止併計年資，但民國75年前已轉任公務人員者，黨職年資仍可併入公職。直到民國95年將整個制度廢止，但並未重新計算併計年資的已退休人員年資，因此年資仍以併計的方式計算。

這次修法通過後，包含前考試院長關中、前副總統連戰、前台中市長胡志強等人，都要繳回溢領的退休金，外傳關中溢領1011.7萬，連戰與胡志強也分別溢領900多萬與800多萬。

對於溢領金額，銓敘部表示，外界謠傳的數字都是猜測與自行推估，正確的數字待新法公告後，銓敘部將會針對這200多人逐一計算，提出準確的月退俸與溢領金額。

對於溢領的金額，銓敘部說明，若對象為退休公務人員，不會向個人追討，而是將向當時任職的社團要求返還；若對象為政務人員，不但會向當時其任職的社團追討，個人也須償還溢領的金額。

根據銓敘部統計，截至目前共有11位退職政務人員與194位退休公務人員，共計205人有黨職併公職的情況，其中有40位退休公務人員已過世，由遺屬繼續請領月退金。

廣告
  • 立法院今天舉行院會審查法案，由院長蘇嘉全主持，院會三讀通過公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例。圖為條例通過後，民進黨委員舉標語表達訴求。（記者方賓照攝）

    立法院今天舉行院會審查法案，由院長蘇嘉全主持，院會三讀通過公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例。圖為條例通過後，民進黨委員舉標語表達訴求。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 連戰 關中 黨職併公職
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：傳關中溢領千萬 銓敘部：正確金額需計算


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.