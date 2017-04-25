419事件被究辦 李來希：我長得像暴民嗎？

2017-04-25 15:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天下午與義務律師團、全國公務人員協會理事長李來希、軍公教警退休聯合總會副總會長胡筑生等人召開記者會，替遭政府鎖定嚴懲的二十八名四一九圍城事件脫序抗爭人士喊冤，李來希說，「我長得像暴民嗎？」質疑警方根本找不出他教唆了誰違法。

李來希表示，年金問題是勞工領太少，不是軍公教領太多，雖然脫序行為不好、很遺憾，但這樣的行為是誰造成的？他並舉例說，當社會中的丐幫變多了，是因為主政者的無能，風不調、雨不順，蔡政府從去年五二０至今，滿街無時無刻都有抗爭，但今天被移送的卻只有軍公教人員。

李來希表示，軍公就若非不得已，也不會失控，台北市青島東路兩邊有監察院、立法院，四一九當天監察院沒有設拒馬、刀片蛇籠，並派出監委受理陳情，他們在掌聲下走進監察院，在平和中走出來，這證明只要有同理心，就可以和平落幕，反觀立法院卻以冷酷的拒馬、蛇籠對待，才會刺激軍公教。

他並強調，當天申請的路權範圍，由於警方管制，只剩下二分之一，所謂的脫序行為案件都發生在警方不准許走過的範圍，裡面發生什麼事情，他既看不到也聽不到，即便想要處理，也無法靠近處理，只能事後在電視上看到。

對於桃園市長鄭文燦肋骨被擠斷二根，他說，很感謝鄭文燦沒有要追究，「這就是格局問題」，如果主政者都有這個格局，就不會有什麼問題，他希望政治人物的格局要大一點，他並預告軍公教的下一場抗爭行動會在五二０，大家會「祝福」蔡英文總統「好好執政」。

郝龍斌則表示，手無寸鐵的軍公教為了維護尊嚴與權益，只是拉扯衣服、潑水，「這叫暴力行為？」反觀太陽花學運衝進行政院、立法院，卻被稱為公民不服從、無罪，難道公民還分藍、綠，不服從也有差別待遇？

律師李承志則質疑，警政署昨天公布涉案的二十八人照片，違反偵查不公開原則，警方憑什麼可以公開這些人的照片？