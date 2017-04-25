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419事件被究辦 李來希：我長得像暴民嗎？

2017-04-25  15:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天下午與義務律師團、全國公務人員協會理事長李來希、軍公教警退休聯合總會副總會長胡筑生等人召開記者會，替遭政府鎖定嚴懲的二十八名四一九圍城事件脫序抗爭人士喊冤，李來希說，「我長得像暴民嗎？」質疑警方根本找不出他教唆了誰違法。

李來希表示，年金問題是勞工領太少，不是軍公教領太多，雖然脫序行為不好、很遺憾，但這樣的行為是誰造成的？他並舉例說，當社會中的丐幫變多了，是因為主政者的無能，風不調、雨不順，蔡政府從去年五二０至今，滿街無時無刻都有抗爭，但今天被移送的卻只有軍公教人員。

李來希表示，軍公就若非不得已，也不會失控，台北市青島東路兩邊有監察院、立法院，四一九當天監察院沒有設拒馬、刀片蛇籠，並派出監委受理陳情，他們在掌聲下走進監察院，在平和中走出來，這證明只要有同理心，就可以和平落幕，反觀立法院卻以冷酷的拒馬、蛇籠對待，才會刺激軍公教。

他並強調，當天申請的路權範圍，由於警方管制，只剩下二分之一，所謂的脫序行為案件都發生在警方不准許走過的範圍，裡面發生什麼事情，他既看不到也聽不到，即便想要處理，也無法靠近處理，只能事後在電視上看到。

對於桃園市長鄭文燦肋骨被擠斷二根，他說，很感謝鄭文燦沒有要追究，「這就是格局問題」，如果主政者都有這個格局，就不會有什麼問題，他希望政治人物的格局要大一點，他並預告軍公教的下一場抗爭行動會在五二０，大家會「祝福」蔡英文總統「好好執政」。

郝龍斌則表示，手無寸鐵的軍公教為了維護尊嚴與權益，只是拉扯衣服、潑水，「這叫暴力行為？」反觀太陽花學運衝進行政院、立法院，卻被稱為公民不服從、無罪，難道公民還分藍、綠，不服從也有差別待遇？

律師李承志則質疑，警政署昨天公布涉案的二十八人照片，違反偵查不公開原則，警方憑什麼可以公開這些人的照片？

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  • 國民黨主席候選人郝龍斌（左三）及李來希（左二）等人為遭政府鎖定嚴懲的二十八位四一九圍城事件脫序抗爭人士喊冤。（記者施曉光攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌（左三）及李來希（左二）等人為遭政府鎖定嚴懲的二十八位四一九圍城事件脫序抗爭人士喊冤。（記者施曉光攝）

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