盼以民主消彌對立 鄭文燦：不會提告攻擊民眾

肋骨受傷的桃園市長鄭文燦，透過臉書表示相信民主政治的價值，並用民主消彌對立，他不會對於施暴的民眾提告。圖為鄭文燦（右）出席台美數位經濟技術研討會，與美國在台協會處長梅健華交談熱絡。（記者李容萍攝）

2017-04-25 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前反年改群眾包圍立院、攻擊官員，造成桃園市長鄭文燦2肋骨斷裂，鄭文燦今天透過臉書感謝各界的關心，並表示，基於相信民主政治的價值，他不會對此提告。

對於各界關心傷勢，桃園市長鄭文燦今日透過臉書表示感謝，鄭文燦說，連桃園市議會的議員們都不分黨派，在休息時間專程到市政府慰問。雖然傷勢感到疼痛，但鄭文燦也說，台灣社會的溫暖，讓他非常感動。

鄭文燦提到受到攻擊當日，他是為了桃園爭取前瞻基礎建設預算才前去立院，鄭文燦開玩笑表示，撞斷2根肋骨，應該可以幫桃園多換一點預算。為何這幾天忍痛還跑行程？鄭文燦說，大概是我從小吃苦、比較耐操。不過另一方面，也是桃園農博最近剛開幕，行程早已安排好，鄭文燦認為，當市長的每一天一樣，都是按表操課，認真把工作做好、做完。

不過昨天因肋骨傷勢真的痛得受不了，鄭文燦才到骨科診所檢查，病情也比想像中更嚴重，醫生告誡，接下來都要全天穿戴護具，也要配合治療，大概需要2週到6週左右的時間，骨頭才會癒合，所以這段時間，會稍微縮減一些行程。

對於攻擊他的民眾，鄭文燦說，現場抗議的民眾過於激動，出現刻意衝撞攻擊的行為，讓人感到遺憾，但鄭文燦相信民主政治的價值、相信台灣社會可以理性討論，解決紛爭，所以他並不打算提告，也期待社會能夠冷靜，以對話代替暴力，用民主消彌對立。