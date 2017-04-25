豪宅農舍擬課徵豪宅稅 吳澤成：稅賦才有公平性

宜蘭豪宅農舍明年檢討課徵豪宅稅，宜蘭代理縣長吳澤成表示，稅賦才有公平性。（記者簡惠茹攝）

2017-04-25 14:41

［記者簡惠茹／宜蘭報導］房屋稅即將在5月開徵，宜蘭代理縣長吳澤成今天表示，明年將檢討對豪宅農舍加價，農舍蓋的簡直媲美陽明山豪宅，不加價毫無道理。

吳澤成表示，房屋稅即將在5月開徵，違規農舍房屋稅加價今年就會取消，上次檢討違規農舍房屋稅加價取消時，不動產評價委員會有委員提出，農舍豪宅應該要課徵豪宅稅，而不動產評價委員會每3年會重行評定一次，明年即將舉行，縣府會在下一次開會時納入檢討。

吳澤成說，地稅局在今天縣務會議中提到房屋稅課徵原則，加價項目包含總樓地板面積200平方公尺以上的獨院或雙拼式房屋，空地面積為第一層面積1.5倍以上，宅外設置庭園造景或游泳池一項者，按標準單價加價50％，具有兩項者加價100％，而農舍豪宅則可以朝這方面進行加價。

「走進安農溪畔，像是走進歐洲的感覺。」吳澤成表示，針對有些農舍蓋的簡直媲美陽明山豪宅，不加價毫無道理，現在雖然沒有豪宅稅這個名稱，但是可以依據現有法源進行加價，稅負才有一定的公平性，加價原則是以構造物本身為加價原則，而不是根據他是否合法。

此外，違規農舍縣府也開始針對重大違規者進行拆除作業，宜蘭縣政府農業處表示，五月中旬即將拆除三棟重大違規農舍，分別位於礁溪鄉、五結鄉與員山鄉，吳澤成指出，重大違規包含土地不能申請、也沒有申請就興建農舍，這是絕不容許的，另一種是進行填土、做擋土牆，改變地形地貌，這會阻礙農田排水、影響防洪，都要優先處理，依據區域計畫法連續開罰，維護農地農用，決不退讓。