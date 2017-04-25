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黨職併公職 民進黨團估關中溢領千萬元居冠

政務人員黨職併公職溢領估算表。（記者曾韋禎製表）

2017-04-25  14:11

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院今三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，曾併計黨職年資的退休人員，將重計月退俸；已溢領的部分，將向國民黨、救國團等社團要求返還，至於關中、連戰等曾任政務人員，更能直接向本人追討。民進黨團估計，關中約溢領1011.7萬元，居政務人員之冠。

立法院民進黨團書記長李俊俋指出，黨團有就部分併計黨職年資的政務人員進行試算，若都以退休後共領取30年計算，由於有人是選擇一次退、兼領一次退，所以未必是併計黨職年資長的，就溢領比較多。

他表示，依據黨團的估算，溢領最多的是在考試院副院長任內辦理退休的關中，併入10年2個月的黨職年資，估計溢領1011.7萬元；在副總統任內辦理退休的連戰，雖併計的黨職年資僅3年8個月，但估計溢領983萬元；至於在外交部長任內退休的胡志強，併入10年黨職年資，估計溢領865萬元；其他估算溢領逾百萬元的，還有在僑務委員長任內辦理退休的焦仁和及在省政府委員任內辦理退休的林豐正。

李俊俋指出，當初修法會選擇直接向政務人員追討，就是考量他們的待遇比較優渥，不致因此造成其生活困頓。

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