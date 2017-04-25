新官上任狀況外 柯P前長官被議員慘電
研考會主委王崇禮（右三）上任剛滿一個月，因對業務不熟，上午在議會進行工作報告時，遭議員揶揄。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府上個月底再添一名前台大醫院團隊成員，由曾是台北市長柯文哲上司的前台大骨科醫師王崇禮接任台北市研考會主委。王崇禮今天上午首度到市議會民政委員會進行工作報告時，因對業務內容並不熟，甚至對新北市副市長葉惠青月中拜會台北市副市長鄧家基一事狀況外。讓民政委員會召委謝維洲無奈表示，主委要快進入狀況，議員一問三不知，比較誇張。
王崇禮為骨科醫師，擁有台大醫院副院長、台大醫院雲林分院院長資歷，先前並未涉政，使得這起人事任用案，從一開始就遭市議會反對。柯文哲力挺前長官，曾在4月11日說「這是目前找到最好的主委」。
今天上午10時半，民政委員會邀請北市府地政局、法務局、兵役局、研考會等機關進行工作報告。眾議員多關心剛上任一個月的王崇禮。市議員李建昌首先問及：「（指王崇禮）你是名醫，你跟市長的情誼是怎樣，為什麼到江湖中來混？」
王崇禮回說，他以前在台大跟柯文哲有共識經驗，後來離開台北到雲林擔任分院長，兩人有6年時間沒在一起，直到今年，柯文哲才找上他，說市政府需要人幫忙，以他有台大副院長資歷等經歷，邀請他到北市府。
市議員王威中接著問，研考會要管考各局處的工作進度，那台北市重大進度落後專案共有21案，前3名是哪幾個專案？但因王崇禮無法具體回答，王威中並未追問。
市議員秦慧珠則問及，本月中新北市派葉惠青拜訪鄧家基，事後發布新聞稿稱已共同取得爭取軌道建設共識，卻遭柯文哲打槍一事，盼王崇禮還原狀況。王崇禮稱，他並未參與會議，秦慧珠驚訝說，這是你的業務，你竟然不知道，那根本失控了。
王崇禮趕緊稱，在鄧家基與葉惠青談完後，鄧家基有邀請他一起吃飯，但沒講到談話內容。秦慧珠忍不住揶揄， 你研考會主委只管吃飯，不管業務研考。王崇禮回稱，不知道葉惠青來拜會，讓秦慧珠無奈表示： 「唉唷，主委，那業務是你的啊！」、「你當市立醫院總院長，會比當主委適合。」
市議員陳義洲也提醒，新北市派人來開的會竟然都不知道，像這樣二二六六的出去會被笑，拜託你（指王崇禮），要快點進入狀況。
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