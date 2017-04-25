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溢領款將被追討 連戰辦公室：合法都尊重

2017-04-25  13:49

〔即時新聞／綜合報導〕立法院會今三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，前副總統連戰等人，將被追討溢領退休金。對此，連戰辦公室主任丁遠超強調，一切依法處理，只要合法都尊重，若不合法，絕不接受。

《中央社》報導，丁遠超今受訪時提到，身為政府機關人員，應秉持這種心態，即只要合法均予以尊重，不合法、汙衊與汙名化則絕不接受。

丁遠超說，當政者做任何事都要依循法律，而法不是只看眼前，其周延性也須注意。

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  • 「黨職併公職」條例今於立院三讀通過，連戰辦公室主任丁遠超表示，一切依法處理。（資料照，記者黃耀徵攝）

    「黨職併公職」條例今於立院三讀通過，連戰辦公室主任丁遠超表示，一切依法處理。（資料照，記者黃耀徵攝）

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