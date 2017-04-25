藍黨團版前瞻計畫 經費、時程皆減半

國民黨立法院黨團書記長王育敏（中）、立委蔣萬安（右）、曾銘宗25日於立法院召開記者會，提出國民黨版「前瞻基礎建設計畫」。（記者羅沛德攝）

2017-04-25 13:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對「前瞻基礎建設特別條例草案」，中國國民黨立法院黨團召開記者會宣布其版本，包括期限8年縮短為4年、經費減半為4000億元、幼兒生養與無毒家園、辦理環評、監督究責條款及增列預算程序使預算執行不得移用等6大重點。

立法院經濟等6個委員會明、後天將繼續聯席審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立院黨團召開「4年任期8年錢瞻 蔡政府違法亂紀－公布國民黨團修正重點」記者會，宣布國民黨團版所草擬的「前瞻基礎建設特別條例」，要與行政院的版本分庭抗禮。

國民黨團版六大修正，包含「計畫實施期限由8年改4年」、「經費上限由8千9百億縮減至4千億，並不得追加預算」、「增列幼兒生養環境、無毒家園計畫項目」、「增列依法辦理環境影響評估」、「增列對相關機關人員執行未達進度、效益且有重大浪費之責任」與「增列預算執行依預算程序不得移用」。

黨團書記長王育敏指出，民進黨立委全面放水、護航，放棄監督職權，希望短時間內審查完畢，顯示其心中只有「蔡意」沒有「民意」，國民黨身為最大在野黨，願扛起此責任，一任4年的總統無權編列8年預算，蔡英文恐無法順利連任，不應侵害下任總統職權。

王育敏接著表示，對於經費減半，為配合年度限縮，加上行政院國家發展委員會主委陳添枝曾表示85%預算未進行可行性評估，若放任民進黨政府浮編浪費國家預算，政府會被搞垮。

黨團副書記長曾銘宗表示，在計畫捷運、輕軌興建後，台灣人口將更老化、減少，計畫卻未考慮此；實施期限縮為4年、經費減半，是為符合《預算法》規定；不得追加預算，則是因執政黨若做得好，可連任後再另編其他預算；也因計畫多數未進行可行性分析，因此增列究責機制。

黨團副書記長蔣萬安則指出，行政院版僅短短11條，條文簡略，用20年前的硬體思維規劃30年後的台灣，黨團版希望解決台灣當務之急、改善少子化危機，並建設無毒家園，而針對執行效益及重大浪費納入監督究責規定，盼透過理性公開討論，獲得各黨團支持。

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