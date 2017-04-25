終結黨職併公職！蘇嘉全：實現公平正義、欣慰
2017-04-25 13:37
〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，立法院長蘇嘉全表示，敲下議事槌那刻，讓公平正義得以實現，和人民一樣感到欣慰。
「黨職併公職」問題已久，今天院會終於通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」。蘇嘉全受訪時表示，這議題已經好幾十年，過程相當辛苦，人民透過選票，讓民進黨有執政機會，才讓過去黨職併公職年資，由國家支付不管是福利金或退休金的情況得以扭轉。
蘇嘉全說，將過去的不公不義恢復公平正義，是轉型正義一環，相信人民都會高興，而多數立委在法案通過三讀後也很高興，認為善盡立委職責。
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