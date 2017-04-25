| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》百萬象迷出來了！19球員明星賽票選領先
 首頁 > 政治

獨家》傅崐萁選台北市長？ 送北市議員箭筍博好感

今午傅崑萁透過快遞寄送台北市議會箭筍，不分藍綠，所有市議員研究室一間一箱箭筍。（記者何世昌攝）

2017-04-25  13:21

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲已表態爭取連任，今年3月傳出花蓮縣長傅崐萁打算北上挑戰台北市長，但消息未獲證實。但今午傅崑萁透過快遞寄送台北市議會箭筍，不分藍綠，所有市議員研究室一間一箱箭筍，此舉造成市議會騷動，市議員私下討論此舉是為了爭舉競選台北市長，提前拉攏議員。

三袋箭筍裝箱，以冷藏快遞送達台北市議會，箱上貼有紅卡、金色燙金字樣，上頭寫著「花蓮縣長 傅崑萁 敬贈」；寄送地顯示來自花蓮縣光復鄉中正二路，並提醒「生鮮農產。儘早食用，需冷藏」。

對於傅崑萁突如其來的贈禮，不具名國民黨市議員表示，此舉毫無疑問，就是為了要選台北市長吧。另有國民黨市議員說，之前就曾聽聞傅崐萁身邊的人談過，傅崐萁有意北上參選，如今大動作送台北市議員三袋，是坐實傳言。

民進黨市議員阮昭雄則表示，送土產是真的很有人情味，但不會因此影響議員對任何人的支持。

廣告
  • 今午傅崑萁透過快遞寄送台北市議會箭筍，不分藍綠，所有市議員研究室一間一箱箭筍。（記者何世昌攝）

    今午傅崑萁透過快遞寄送台北市議會箭筍，不分藍綠，所有市議員研究室一間一箱箭筍。（記者何世昌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傅崐萁 台北市長 箭筍
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：獨家》傅崐萁選台北市長？ 送北市議員箭筍博好感


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.