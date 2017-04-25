獨家》傅崐萁選台北市長？ 送北市議員箭筍博好感

今午傅崑萁透過快遞寄送台北市議會箭筍，不分藍綠，所有市議員研究室一間一箱箭筍。（記者何世昌攝）

2017-04-25 13:21

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲已表態爭取連任，今年3月傳出花蓮縣長傅崐萁打算北上挑戰台北市長，但消息未獲證實。但今午傅崑萁透過快遞寄送台北市議會箭筍，不分藍綠，所有市議員研究室一間一箱箭筍，此舉造成市議會騷動，市議員私下討論此舉是為了爭舉競選台北市長，提前拉攏議員。

三袋箭筍裝箱，以冷藏快遞送達台北市議會，箱上貼有紅卡、金色燙金字樣，上頭寫著「花蓮縣長 傅崑萁 敬贈」；寄送地顯示來自花蓮縣光復鄉中正二路，並提醒「生鮮農產。儘早食用，需冷藏」。

對於傅崑萁突如其來的贈禮，不具名國民黨市議員表示，此舉毫無疑問，就是為了要選台北市長吧。另有國民黨市議員說，之前就曾聽聞傅崐萁身邊的人談過，傅崐萁有意北上參選，如今大動作送台北市議員三袋，是坐實傳言。

民進黨市議員阮昭雄則表示，送土產是真的很有人情味，但不會因此影響議員對任何人的支持。