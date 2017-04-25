專業、薪酬皆惹議 立委籲檢討中科院諮委顧問
〔記者涂鉅旻／台北報導〕民進黨立委王定宇、羅致政、蔡適應今召開記者會指出，隸屬國防部的軍備研發單位國家中山科學研究院，董事會下設置「諮詢委員會」，但諮詢委員、顧問多由退伍將領組成，不僅專業度令人質疑，甚至有曾在軍火商任職者，恐不適任。且該組織薪酬計算、組織功能等亦有問題，呼籲中科院應大幅度改革此組織，甚至廢止。
羅致政指出，現在中科院諮詢委員、顧問共有13位，其中一位曾是中科院2所所長，但其他12位通通都是軍方轉任，如果這些人要協助中科院進行研發工作，專業上恐有很大的不足。
王定宇表示，該組織諮詢委員、顧問應多元組成，才能做好軍事、科技管理工作，但攤開名單，卻多為軍系人員，也未見民間管理、科技界人士。且裡面還有美國軍火商洛馬公司台北專案聯絡辦公室的經理，有檢討必要。
王定宇也指出，退伍軍職人員如轉任公職，月薪領超過32160者，需停領月退俸、18%優存，但根據中科院薪酬計算方式，專任董事月薪為18萬元，諮詢委員、諮詢顧問分別為17、16萬元，卻又特別編列每人每月3萬2千元的「顧問費」，剛好低於停領月退俸、優存的標準，質疑有規避法令之嫌，也有肥貓嫌疑。
蔡適應認為，中科院諮詢委員會的專任董事、諮詢委員、顧問，月薪約16至18萬左右，但這些人是每天上班，還是僅有開會時到現場？如果是後者，應該只領取車馬費、出席費，中科院應進一步說明。
蔡適應也指出，雖中科院稱，這些諮詢委員、顧問，是要做好和三軍諮詢、溝通角色，但中科院本為國防部下屬單位，難道平常開會不夠，還要聘請退休高級將官當「門神」？這是非常有問題的事，且民間企業也沒聘僱這麼多諮詢委員和顧問，中科院應思考有無此需要，甚至是否將此組織廢止。
羅致政表示，根據「國家中山科學研究院設置條例」，都未提及該組織，而是中科院董事會依據其需要，特地設置了一個遴選作業規章。他主張，如是重要的單位，設置條例應提及，如有必要應進行修法補正。
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