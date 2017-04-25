凱道駐紮逾2個月 原民團體持續抗爭

原民團體在駐紮點前升起狼煙，代表向祖靈控訴蔡英文政府不願正面回應，也不承認原民的傳統領域。（記者吳柏緯攝）

2017-04-25 13:06

〔記者吳柏緯／台北報導〕原民團體在凱達格蘭大道駐紮抗議《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》，至今超過兩個月。今天上午一度傳出警方將清場，原民團體批評「原住民的聲音難道政府都聽不到嗎?」

原民會於今年2月提出《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》，由於內容排除私有地引起許多原民團體不滿，從今年2月底開始在凱道駐紮，定期舉辦活動，與社會溝通並讓大家知道原住民在抗爭什麼。

兩個月以來，不少民眾前來聲援，凱道上也擺滿了從台灣各地部落送來的彩繪石頭與野百合，意外成為抗爭中的別緻景色

不過，忠孝西路派出所卻在昨天晚間開出勸導單，並預告今天上午要強制排除佔用凱道的石頭、百合花與標語物品，再度引起原民團體不滿。前原民台台長馬躍．比吼表示在凱道抗爭邁入第62天，就是因為中華民國政府沒有真正反省並承認原住民族的傳統領域，而且蔡英文聲稱「最會溝通的政府」，卻不斷用警力騷擾並排除人民的聲音。

馬躍．比吼並質問，難道在政府的眼中，原住民族的文化與這一切的努力都像垃圾一樣嗎?

歌手那布指出，原住民期待的是這個政府能夠公平的對待所有人，並發自內心聆聽人民的心聲，然而過去這段時間，政府卻一而再，再而三的撕裂台灣的族群，並把微弱的聲音全部掩蓋掉。她表示，駐紮的地方離總統府不到400公尺，然而兩個月過去了，他們的聲音始終沒有傳進總統府內。

原民團體在駐紮點前升起狼煙，代表向祖靈控訴蔡英文政府不願正面回應，也不承認原民的傳統領域。對於佔據道路造成台北市民交通不方便，那布向市民致歉，但她強調退回劃設辦法是台灣原民的期待，將不會輕言放棄，持續在凱道長期抗爭。

原本忠孝西路派出所上午已經加派警力到現場，不過最後並未強制清場就撤離。