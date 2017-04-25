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獨厚大城市 劉建國臉書批前瞻計畫「不前瞻」

2017-04-25  13:07

〔記者林國賢／雲林報導〕前瞻計畫在立法院審議，立委劉建國昨在臉書PO文痛批整個前瞻，就像是貧富落差一樣，越有錢的縣市越多，平常被冷落的縣市，一樣還是被冷落，一點都不前瞻。

劉建國指出，前瞻經費分配城鄉差距更為明顯，有25.5% 也就是1/4的預算集中在北部的桃園，19.1%在南部大城高雄，雲林縣、宜蘭縣、嘉義縣、彰化縣、南投縣加起來都不足基隆市，更別與其他縣市相比。

劉建國說，前瞻基礎建設經費8800億元，台南市獲核列1400億元，雲林少得可憐只獲核52億6200萬，分配比例1％都沒有，只有0.59％，少的可憐。

劉建國說，六都磁吸效應，人口外移嚴重，雲林跌破70萬，老化指數為131.10％，老人比例16.47％，全國第二，難道不應分配更多前瞻基礎建設。

他指出，前瞻基礎建設有沒有把這樣的一個問題納入考慮？過去納稅在北部，空污在雲林，現在前瞻基礎建設也都在刺激都會區的經濟發展，那台灣的環境如何才能改善？人民需要的不僅是刺激經濟的前瞻建設，更是要一個能讓人民身體健康的前瞻行政團隊。

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  • 立委劉建國在臉書批前瞻計畫獨厚大城市，一點都不前瞻。（記者林國賢擷自臉書）

    立委劉建國在臉書批前瞻計畫獨厚大城市，一點都不前瞻。（記者林國賢擷自臉書）

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