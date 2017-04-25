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高鐵不南延 洪慈綪：用選票教訓蔡英文

2017-04-25  12:47

〔記者侯承旭／屏東報導〕行政院前瞻計畫只編列800萬元進行高鐵南延屏東站址評估，屏東縣議會砲聲隆隆，「洪大姊」縣議員洪慈綪呼籲用選票教訓蔡英文。

屏東縣議會今天進行城鄉處業務報告及質詢，多位議員對於行政院只編列800萬元做為高鐵南延屏東的站址評估表達不滿。無黨籍縣議員洪慈綪指出，她認為這800萬元只是應付屏東人，蔡英文在選前說自己是屏東女兒，選後卻見不到人，當初屏東鄉親投票給她，就要承擔一切，屏東人一定要覺醒，下次選舉就用選票教訓她。

民進黨議員鍾明輝則批評前瞻計畫，只給屏東800萬元的評估費用，根本是騙小孩，枉費總統是屏東人、立法院長是屏東人，還有11席立委也都是屏東人，而且總統大選民進黨在屏東還拿了七成選票。

民進黨議員許展維說，當初國道三號到屏東的路線評估規劃就編了8000萬元，如今高鐵南延屏東竟只編800萬元，根本是虛晃一招，淪為選舉口號，屏東人只有質疑與無奈。

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  • 高鐵南延屏東只編列八百萬元，屏東縣議會砲聲隆隆。（記者侯承旭攝）

    高鐵南延屏東只編列八百萬元，屏東縣議會砲聲隆隆。（記者侯承旭攝）

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