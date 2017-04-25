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澎防部前副參謀長遭爆洩總統行程、發動圍堵

澎湖漢光演習五月份展開，身為三軍統帥蔡英文總統將抵澎視察。（記者劉禹慶攝）

2017-04-25  12:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕不怕神一般對手、只怕豬一樣隊友。澎湖即將在5月份舉行漢光實彈演習，總統蔡英文將以最高統帥身分抵澎，不料卻有澎防部前退伍蔡姓副參謀長，在群組及臉書號召退伍弟兄，前往空軍馬支部圍堵總統陳情，讓網友大感不可思議。

根據了解，蔡姓民眾2年前由澎防部副參謀長職位退伍，疑因不滿民進黨政府年金改革，竟在澎湖漢光演習前夕，上臉書向全國公務人員協會理事長李來希表示，蔡英文總統在5月初將抵澎巡視漢光演習成果，可以藉此機會號召群眾，在馬公基地門口攔轎申冤，讓蔡英文無法視導，並解救現役同袍。

由於蔡姓民眾曾在澎防部接觸相關演訓資料，應知道演習視同作戰，不能洩漏國家元首行程，雖然蔡英文總統行程早已由媒體報導，將在5月25日抵澎，與蔡姓民眾所言5月初有段時間差距，但網友看不慣退伍軍官為了年金改革保住權益，竟不惜洩密國家元首行程，因此上PTT網站爆料，認為蔡姓民眾行為不妥。

澎防部政戰主任王文培表示，由於蔡姓民眾已退伍，已不具軍人身分，因此會將相關訊息轉給其他治安單位掌控，同時因蔡曾在澎防部服務，將請認識的同僚進行道德勸說，打消號召民眾圍堵總統陳情的念頭，不要給昔日軍中同僚及老朋友帶來困擾，讓國軍重要年度實彈演習順利圓滿完成。

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  • 由於演習在即，重型裝甲部隊進駐馬公市區要道。（記者劉禹慶攝）

    由於演習在即，重型裝甲部隊進駐馬公市區要道。（記者劉禹慶攝）

  • 蔡姓民眾在臉書發文，給全國公務人員協會理事長李來希。（記者劉禹慶翻攝）

    蔡姓民眾在臉書發文，給全國公務人員協會理事長李來希。（記者劉禹慶翻攝）

  • 由於蔡的內容洩漏總統澎湖視察行程，遭網民質疑是否涉嫌洩密。（記者劉禹慶翻攝）

    由於蔡的內容洩漏總統澎湖視察行程，遭網民質疑是否涉嫌洩密。（記者劉禹慶翻攝）

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相關關鍵字： 反年金改革 洩密 澎防部 退將
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