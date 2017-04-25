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否認傷官員... 李來希怒：我有打人？推人？還是殺人？

2017-04-25  13:16

〔即時新聞／綜合報導〕反年改抗議群眾日前包圍立法院，並且推擠、攻擊立委及縣市首長，害得桃園市長鄭文燦肋骨斷裂，而全國公務人員協會理事長李來希也因此成為眾矢之的。不過，他與抗議當天推擠一事切割，更責怪警方架設拒馬害他「完全不知情」。

李來希在臉書上PO文表示：「警方違反已核准的道路使用權，自行架設拒馬、刀片式蛇籠、圍牆，強行攔腰分割青島東路，阻絕我們的隊伍，我們在青島東路與鎮江街的這一端，飛都飛不過去，拒馬的那一端發生了什麼事，我們這一端完全不知情，我們完全無法指揮與處理，甚或是連善後都不能，請問我們要負什麼責？我有打人？推人？還是殺人？」

李來希指出，「我只不過是透過網路之聲，擔任當天的活動採訪實錄工作，就被論以教唆犯，請問我教唆哪一個人？請那一個被我教唆的人勇敢的站出來，一個單純的自動自發的義憤行為，被冠以暴民的頭銜，真是不可承受之重啊」。

李並且出示抗議當天的道路使用權被核准的公文，質疑：「警察局憑什麼把道路攔腰阻隔，既不讓我們過去，又要我們負責，憑什麼？」

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  • 李來希將自己與桃園市長鄭文燦受傷一事撇得一乾二淨，並且指控警察違反已核准的道路使用權、架設拒馬。（資料照，記者廖振輝攝）

    李來希將自己與桃園市長鄭文燦受傷一事撇得一乾二淨，並且指控警察違反已核准的道路使用權、架設拒馬。（資料照，記者廖振輝攝）

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