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綁樁？柯P行動市政會議 業者很捧場

柯文哲於行動市政會議上與地方人士握手、搏感情。（記者郭安家攝）

2017-04-25  12:26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市柯文哲今上午率數十位公務員、局處首長、副市長，至北投區行政大樓開第二次行動市政會議，現場也來不少地方人士，甚至醫美業者、日勝生加賀屋代表，柯文哲到場即與地方人士握手、寒暄，互動熱若。但媒體卻疑惑行動市政會議「看起來像綁樁大會的感覺？」柯解釋，要讓地方仕紳知道我們在做什麼、面對面溝通。

柯文哲表示，其實來之前，他已經花一個假日，來過2次、跑整天，把他們要解決的問題，全部記下來，能夠解決先解決掉，北市府要做什麼，也讓地方仕紳知道我們在做什麼、打算做什麼，直接面對面溝通。雖然地方仕紳未在行動市政會議發言，但柯強調，稍後還有一個座談會。

不過，今上午行動市政會議與會者不僅有官員，還有醫美業者、北投國際醫旅主秘魏聰文，日勝生加賀屋總經理郭玲玲、財團法人台北市慈后宮董事長陳道先、關渡玉女宮主委林國基、仕紳協會北投分會長陳培甲、民防大隊長林木標、北投國際青商會長蘇芳儀、北投長青會長陳茂盛、同濟會台灣總會新北投分會長陳威豪等人；被媒體質疑綁樁大會。

此外，柯文哲主持行動市政會議，左右兩側面對是地方人士，北市府官員反而坐地方人士後排；對此，柯文哲解釋，首長來開會很多遍了，這次主要對當地團體溝通。

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  • 柯文哲於行動市政會議上與地方人士握手、搏感情。（記者郭安家攝）

    柯文哲於行動市政會議上與地方人士握手、搏感情。（記者郭安家攝）

  • 柯文哲看行動市政會議簡報。（記者郭安家攝）

    柯文哲看行動市政會議簡報。（記者郭安家攝）

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