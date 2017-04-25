質疑鄭文燦傷勢真假被打臉... 徐弘庭道歉
2017-04-25 12:21
〔即時新聞／綜合報導〕反年改抗議群眾日前包圍立院、攻擊官員，造成桃園市長鄭文燦肋骨斷裂，不過，國民黨北市議員徐弘庭第一時間卻對此提出質疑，遭民進黨籍立委段宜康貼出診斷書打臉，徐弘庭看了診斷書以後向鄭文燦致歉。
徐弘庭在臉書PO文，以「我並不是段宜康大立委口中的好命的人，我只是來自普通家庭，從工讀生、助理開始做起的小孩，成長過程中，該吃的苦、該面對的挫折從沒有少過，所以請段大立委不要亂扣帽子」，來回應段宜康酸他是「連勝文的跟班」、「好命的人」。
此外，徐弘庭也反酸段宜康，「有鑒於段委員過去的爆料或指控有太多不實或爭議的先例，所以當我看到委員提到鄭市長今日（24日）就醫，但又有媒體提到4/22市長參與活動唱歌，但推擠卻又是在4/19，感到困惑。」、「我也對段委員過去爆料不實的印象太深所產生刻版（板）印象以及誤會向他致上負責任的歉意，也希望段委員也能夠把欠林滄敏委員的曲棍球負責任的吞下去。」
最後，他也向鄭文燦致歉表示，「我看到了診斷書，在此我對於鄭文燦市長因公負傷還忍痛上台唱歌的精神表示感佩，而對於造成他的困擾我也表達十二萬分的歉意。」、「最後，我衷心祝福鄭市長早日康復！」。
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