終結黨職併公職 連戰等將被追討溢領款

2017-04-25 12:04

〔記者曾韋禎／台北報導〕延續近半個世紀的「黨職併公職」問題，終於今日畫下句點。立法院會今三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，逾3百位併計黨職年資的退休人員，將重計月退俸；以往溢領的部分，將向國民黨、救國團等社團要求返還，至於前台中市長胡志強、前副總統連戰等曾任政務人員，更能直接向本人追討。

民進黨團書記長李俊俋表示，考試院最早在1969年將「中國青年反共救國團」及「中國大陸災胞救濟總會」的專任年資，採計為公職年資；1970年擴及世盟、亞盟、革命實踐研究院；1971年更發布「中華民國民眾服務總社專職人員暨公務人員年資互相採計要點」，納入「黨職併公職」最大宗的民眾服務總社（即國民黨），1983年再納三民主義大同盟。

由於監察院1985年的調查報告直指「採計要點」違背憲法的平等原則，要求修正。考試院才在1987年的12月3日決議廢止「採計要點」，同時終止併計黨職年資，但之前已轉任公務人員者，仍予以併計。

他說，直到首度政黨輪替後，扁政府全面清查黨國不分的現象，並在2005年底提出「黨職年資併計公職退休年資第一階段調查報告」，考試院才於2006年4月20日的院會決議，全面廢止採計社團年資，但沒對已退休者重新核算年資。民進黨團早在2007年提出「公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案」，準備全面處理黨職併公職，但因未在國會取得過半席次，草案僅止於付委，無法進一步實質審查。

按銓敘部與教育部截至去年10月的統計，目前仍有381人併計黨職年資，其中政務人員有11人、公務人員195人、教育人員175人。所採計的年資多為1年到5年，共203人；次為5年到10年，共109人；但超過10年的也有48人。已亡故的領取者共有188人，其中有60人由遺族改領月撫慰金。

由於草案經立法院司法及法制委員會審查通過，已逾1個月的協商期，縱使國民黨團希望能在黨中央統計完公職併黨職人員後再處理，但民進黨團仍堅持於本日處理，並於國民黨團半棄守下，表決通過立法。

三讀通過條文規定，黨、公職年資併計人員，應在扣除黨職年資後，重新核算退職給與；若重算結果低於2.5萬元者，能續領2.5萬元；但現領總額已低於2.5萬元者，不再重新核算。

歷年累計溢領之金額，核發機關應於1年內要求所屬社團（民眾服務總社、救國團）返還；不過政務人員的部分，亦可直接向領受人要求；若是拒絕返還，即可進行追繳；已身故者，包括改由遺族領取撫慰金者，均非溢領返還、重新核算之範圍。